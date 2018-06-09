Как сделать волосы более густыми и длинными?

Красота волос сильно влияет на визуальное восприятие человека, поэтому каждому хочется быть обладателем густых и красивых волос. Для того, чтобы сделать волосы здоровыми, нужно обеспечить их естественные потребности, усилить питание корней волос и кожи головы. Рассмотрим, как это можно сделать.

Массаж кожи головы

Мягкое массажное воздействие на кожу головы помогает усилить кровоснабжение и питание кожи головы и волосяных луковиц. Для усиления эффекта массажа его нужно проводить с маслами, содержащими питательные вещества и протеины. Для питания волос и кожи дерматологи рекомендуют использовать органические масла, а также лечебные маски на основе натуральных компонентов.

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Выбор расчески в соответствии с типом волом

Расческа — это главный атрибут по уходу за волосами, поэтому к его выбору нужно подходить внимательно. Перед покупкой расчески нужно получить очную консультацию специалиста — трихолога или квалифицированного парикмахера, он подскажет, какой тип расчески подойдет под данный тип волос.

Для людей с любым типом волос категорически не рекомендуется использовать щетки для укладки феном, этот устаревший способ приносит много повреждений.

Употребление достаточного количества воды

Обезвоживание приводит к ухудшению состояния волос, они становятся сухими и жесткими. Для того, чтобы уровень гидратации оставался стабильным, необходимо пить воду в течение всего дня. Вода необходима для нормального кровообращения, насыщения волос питательными веществами.

Использование органических кондиционеров

Все представленные на рынке средства по уходу за волосами обещают укрепление и рост волос, многие из них не работают, некоторые имеют сильные побочные эффекты. На данный момент лучшими средствами по уходу за волосами являются органические кондиционеры, они безопасны и содержат большое количество белков, питательных веществ для оздоровления волос. Но даже органический шампунь может вызвать индивидуальную непереносимость, поэтому выбор средств для ухода желательно делать совместно со специалистом.

Минимизирование использования шампуня

Не стоит мыть волосы с шампунем чаше двух-трех раз в неделю, это обязательное правило для здоровья волос. Ежедневное использование шампуня лишает волосы их естественной защиты, они становятся ломкими, сухими, начинают выпадать. К тому же частое мытье головы провоцирует повышенную выработку кожного сала, волосы начинают загрязняться практически сразу после мытья.

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