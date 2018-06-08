Как перестать грызть ногти: советы и рекомендации

Онихофагия, или просто привычка грызть ногти и кожу на пальцах, вопреки всеобщему мнению, является настоящей болезнью, которую необходимо лечить. Грызя ногти, человек рискует занести в организм инфекцию с грязных ногтевых пластин, при этом превращая свои пальцы в нечто уродливое. Так что нужно как можно скорее брать себя в руки и начинать бороться. МедикФорум собрал советы, которые помогут победить эту болезнь.

Покрытие ногтей неприятными на вкус составами

Самый простой способ перестать грызть ногти — сделать их невкусными. В аптеках можно найти лаки для ногтей с ярким неприятным вкусом специально для тех, кто страдает онихофагией. Так, постепенно неприятный вкус лака будет ассоциироваться с вредной привычкой, и это поможет перестать всё время грызть ногти. Вместо лаков можно использовать разные растительные средства. Например, сок алое, который сам по себе очень горький, но при этом обладающий целебным эффектом. Поэтому если у дома есть это растение, можно смело отрывать побег и выжимать из него сок. Он поможет не только отучится от вредной привычки, но и ускорит восстановление ногтей и мелких ранок вокруг ногтевой пластины. Если алое в доме не самое частое растение, то репчатый лук у себя на кухне найдёт каждый. По вкусу он как раз подходит для таких целей. Кроме того, сок лука имеет бактерицидные свойства, которые помогут обеззаразить ногти и кожу под ними.

В аптеках можно приобрести горькую полынь для заваривания. Ванночки для ногтей с отваром полыни могут помочь отучится от привычки грызть ногти. Также полынь поможет лечению и профилактике грибка ногтей. Особо смелые люди используют обычное мыло. Если его поскрести, оно останется под ногтями и будет напоминать о себе каждый раз, когда захочется потянуть ногти в рот. Но такие радикальные методы не подходят людям, которые мало времени проводят дома. Всё-таки ходить с мылом под ногтями на людях довольно странно. Для того, чтобы этот способ дал результат, нужно постоянно обновлять покрытие на ногтях. Как только вкус пропадает, сразу нужно повторять процедуру. При длительном использовании невкусные средства помогут в борьбе с онихофагией.

Самовнушение для борьбы с привычкой грызть ногти

Дело в том, что онихофагия имеет много негативных последствий. И пока о них не задумаешься, онихофагия будет казаться лишь неприятной мелочью, портящей жизнью. На самом же деле всё не так. Мы постоянно находимся в людных местах, трогаем своими руками поручни в транспорте, дверные ручки в общественных туалетах, достаём из кошелька деньги и всеми иными способами пачкаем руки. На нашей коже, а особенно под ногтями, накапливается много микробов и возможно даже возбудителей инфекционных заболеваний. И каждый раз, когда привычка грызть ногти берёт своё, человек рискует занести в организм всё это. Когда болезнь даст о себе знать, никто и не подумает, что всё это из-за обгрызенных ногтей. У человека с онихофагией страдают не только ногти, но и кожа вокруг них. На ней появляются заусенцы и небольшие ранки. Без соблюдения должной гигиены, они тоже подвержены инфекциям и грибку. Многие из них могут быть занесены из самого рта, ведь там тоже полно микробов. Достаточно посмотреть на свои травмированные ногти, как сразу возникает вопрос: «А стоит ли оно того? Не пора ли прекратить это?». Тут всё зависит от силы воли человека. Если он действительно боится за своё здоровье и за свои пальцы, он может сам заставить себя отказаться от привычки. Если трудно перестать грызть сразу все ногти, стоит начать с одного. Пусть это будет большой палец левой руки. Уже за несколько дней можно будет увидеть разницу между конкретным ногтем и остальными девятью. Постепенно можно будет полностью избавится от привычки.

Занять руки другим делом

Зачастую люди грызут ногти только от того, что им нечем занять руки. Так, когда мы сидим перед телевизором и смотрим сериал, наш мозг находится в работе, в то время, как руки ищут себе занятие. И вот мы уже потихоньку кусаем заусенец. С это проблемой справится проще всего.

В магазинах можно найти множество антистрессовых игрушек с разными кнопочками, колёсиками и шариками специально для того, чтобы занять руки. Это может быть кусочек умного пластилина, так называемой жвачки для рук, который можно мять. Люди крутят спиннеры, перебирают магнитный конструктор или чётки, словом — выбор достаточно большой, и найти себе что-нибудь по душе сможет каждый. Если не хочется тратить деньги на дополнительные антистрессовые игрушки, можно рвать и катать между пальцами бумагу, мять кусочек пластилина, щёлкать шариковой ручкой и пускать в ход любые ненужные пружинки и соломинки, которые можно деформировать. Иногда проблема не в руках, а как раз в зубах. В таком случае вместо ногтей стоит грызть зубочистки, а лучше что-нибудь съедобное. Бывают люди, которые грызут ногти, когда хотят есть. На этот случай всегда лучше иметь при себе яблоко или любой другой продукт, который можно грызть. Таким образом, одна привычка превратится в другую, безобидную или даже полезную.

Восхищаться своими ногтями

Этот способ подходит женщинам, чтобы избавиться от привычки грызть ногти. Стоит сделать себе качественный и красивый маникюр, в салоне или прямо дома. Лучше нарастить себе искусственные ногти, такие будет труднее грызть, да и желания будет меньше. На время больные обгрызенные ногти вернут себе привлекательный вид, и, скорее всего, грызть их будет попросту жалко. К тому же средства, потраченные на уход за ними, будут потрачены впустую.

Такие косметические процедуры нужно повторять регулярно, чтобы эффект действовал как можно дольше. В конце концов, привычка просто отпустит и больше не придётся напрягаться и долго восстанавливать свои руки после очередной экзекуции. Если силы воли не хватает на то, чтобы просто отучить себя грызть ногти, нужно установить себе чёткое наказание за поддержание привычки. Например, за каждый раз, когда руки снова тянутся в рот, нужно сделать 50 приседаний. Таких наказаний можно придумать много. Главное — чтобы они были действительно тяжёлыми. Иначе не будет страха перед их выполнением, и они будут бессмысленными. Не стоит боятся придумать себе такое наказание — если оно действительно отучит грызть ногти, то разве оно не к лучшему? Желательно рассказать о своих намерениях близким родственникам и друзьям. Тогда в избавлении от онихофагии поможет сила общественного мнения, которая заставит задуматься, прежде чем снова начать грызть ногти. Несмотря на всё вышесказанное, всегда следует помнить, что часто за онихофагией стоят более серьёзные психологические проблемы, такие как обсессивно-компульсивное расстройство и депрессивные состояния. Так что, если привычка не отступает, несмотря ни на что, нужно бороться с источником проблемы, а не с её последствиями. Близкое общение с родными, прогулки на свежем воздухе, любимое хобби и даже беседа со специалистом всегда помогут справится с трудностями, и тогда надоедливые привычки отступят сами по себе. Ранее ученые назвали полезной привычку грызть ногти.