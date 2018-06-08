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Что такое снэп?
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Что такое снэп? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Снэп-фото — мгновенный снимок. Эти кадры нужны действующей модели для портфолио. Обычно снэпы включают портрет (фас, три четверти, профиль), фото в купальнике в полный рост, по пояс, в том числе в профиль и сзади.
Основные условия для создания снэпов — полное отсутствие макияжа на лице модели, распущенные волосы, одежда нейтральных оттенков (часто купальник), непринужденная поза, нейтральный фон и естественное освещение (без глубоких теней).
Особенностью таких снимков является их актуальность. Любое изменение внешности модели — от увеличения длины волос до прибавки в весе — автоматически устраняет существующий снэп и требует создания нового. Поэтому у снэпов короткий срок жизни (несколько месяцев).
В отличие от постановочной фотосессии в студии снэп воспринимается как чистый холст и дает возможность оценить потенциал модели.
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