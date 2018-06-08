7 способов спасти косметику, которую жалко выбросить

Нерушимое правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не пользоваться косметикой, срок годности которой истек, или которая вам лично не подходит. Но что же с ней делать? Не подошедшую можно отдать маме или подруге, а вот что делать с просроченной? Мы нашли несколько отличных вариантов!Пудра

В любой пудре, что компактной, что рассыпчатой, содержатся минеральные соли, которые отлично поглощают влагу. А это значит, что с помощью пудры можно бороться с повышенным потоотделением: например, перед выходом на улицу нанести средство на подмышки, локтевые сгибы, внутреннюю поверхность бедра и другие части тела, которые чаще всего страдают от раздраженияЕще один отличный способ применения — в качестве сухого шампуня. Если нет времени или возможности вымыть голову, просто нанесите немного пудры на волосы у корней, как следует промассируйте — и удалите остатки с помощью расчески. Пудра впитает кожное сало и загрязнения и волосы станут чище. Тоник для лица

В состав большинства тоников входит спирт — а это значит, что это средство вполне можно использовать в качестве антисептика или дезинфицирующего средства. Еще один способ применения — в качестве очистителя для экранов мобильного телефона, ноутбука или клавиатуры компьютера. Жидкость для снятия лака

В состав большинства таких жидкостей входит ацетон, который обладает способностью к обезжиривающему эффекту. Поэтому жидкость для снятия лака можно применять для чистки кафеля (раствор теплой воды и средства для снятия лака), удаления пятен с фарфоровой посуды (не забудьте хорошенько вымыть посуду после того, как почистите ее раствором теплой воды и ацетона) Наконец, жидкость для снятия лака поможет, если вы испачкали пальцы в клее: просто нанесите ацетон на кожу, подождите полминуты и вымойте руки теплой водой с мылом. Увлажняющий крем

Если крем больше не подходит для вашей кожи, можно использовать его для кожи чужой — например, для ухода за сумками или обувью. Достаточно смазать остатками крема кожаные вещи, и они буквально засияют. Бальзам для губ Вазелин, который входит в состав этого косметического средства, прекрасно справиться с такой проблемой, как секущиеся кончики волос: достаточно нанести его на поврежденные части волоса и он «запечатает» их. Также просроченный бальзам можно использовать в качестве смазки для замков или фурнитуры дверей и окон: петли перестанут скрипеть и заедать. Лак для волос

Это незаменимое средство для всех владельцев домашних животных. Просто сбрызнете лаком старое полотенце и проведите им по ткани, с которой хотите удалить остатки шерсти животных. Вещи станут абсолютно чистыми, а пленка, которую образует лак, еще и защитит вещи от статического электричества. Косметическое масло

Хотите, чтобы ваша кухонная раковина сияла, как выставочный образец? Протрите поверхность тряпочкой, на которую капните несколько капель масла, а потом как следует пройдитесь бумажным полотенцем. Масло образует тончайшую пленку, которая защитит сантехнику от появления налета и ваша раковина будет буквально сиять.