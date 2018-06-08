Как ухаживать за волосами после тренировки?

Нет ничего лучше хорошей тренировки, но занятия могут стать причиной ухудшения состояния волос. После тренировки волосы становятся влажными и грязными, они нуждаются в особенном уходе. Узнай, как ухаживать за волосами после посещения зала.

Быстрое очищение сухим шампунем

Нет необходимости мыть волосы после каждого занятия спортом, процедуру можно упростить, используя сухой шампунь. Средства очищают волосы от пота и кожного сала, после использования сухого шампуня они становятся чистыми, как после мытья. Сухой шампунь позволяет тренироваться на обеденном перерыве, а сразу же после занятия возвращаться к решению рабочих вопросов. Волосы не только станут чистыми, но и приобретут приятный аромат, никто не догадается, что ты только что был на тренировке. Сухие шампуни продаются в виде порошков и спреев, любую форму нужно наносить только на сухие волосы, если есть необходимость, то голову следует вытереть полотенцем.

Если нанести сухой шампунь на влажные волосы, то будет очень сложно придать им нужную форму.

Подготовка к тренировке

Некоторые моменты по уходы за волосами нужно предусмотреть заранее, тогда приведение прически в порядок не займет много времени. Для подготовки волос к занятию, нужно нанести на корни немного сухого шампуня, а только потом начать тренироваться. Во время занятия шампунь будет впитывать пот, не позволяя волосам пропитаться.

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Желательно, чтобы после тренировки у тебя был доступ к фену, им можно подсушить волосы перед нанесением сухого шампуня, это намного безопаснее для волос, чем просушивание полотенцем. Мощность хорошего фена составляет как минимум 1800 Вт, лучше выбирать современные модели и ионизацией. Воздействие ионами делает волосы блестящими и мягко ухаживает за ними.

Вне зависимости от длины и густоты волос с собой на занятие нужно брать отдельно полотенце для головы. Как правило, в залах выдают полотенца с плотной жесткой структурой, его использование может повредить волосы. Полотенце для головы должно быть мягким и очень хорошо впитывать воду.

Как быть с длинными волосами?

Для удобства длинные волосы на время тренировки нужно собирать в хвост, но делать это следует правильно. Чрезмерно жесткий хвост будет заламывать волосы и повреждать их структуру, волосы будут обламываться и выпадать. Нельзя делать хвост постоянно в одном и том же месте, это тоже приведет к ослаблению волос и заломам. Хвост должен быть в меру слабым, чтобы он удерживал волосы, но не перетягивал их очень сильно, тугой хвост приведет не только к повреждению волос, но и к головным болям, слабости. Резинки для волос должны быть в хорошем состоянии, растянутые резинки имеют свойство сильно перетягивать волосы и наносить повреждения.

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