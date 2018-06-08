Микроблейдинг, пудровое напыление и татуаж: что выбирают звезды?

«Визажист Мария Андреева работает по классической технике. То есть делает естественные и максимально-натуральные брови.

Всегда учитывает особенность каждого клиента, ведь иногда не нужно прорисовывать «всю бровь», а достаточно буквально двух штрихов («волосков»), чтобы существенно улучшить форму и внешний вид бровей.

Но если клиент попросит, то она может сделать и более эффектные яркие брови».

Ханна, певица: микроблейдинг в салоне X Lashes

«Долго сомневалась, боялась испортить свою форму, но все-таки решилась и доверилась мастеру в моем салоне X Lashes. Теперь просыпаюсь с идеальными бровями», — рассказала Ханна в интервью BeautyHack.

Софья Каштанова , актриса: татуаж в салоне красоты Beauty Manufaktura

«Я живу на две страны — Россию Мексику . От природы мои брови не очень светлые, но на ярком солнце они выгорают. А проводить каждое утро с тушью и гелями для бровей просто не могу себе позволить из-за постоянных съемок и репетиций. Поэтому татуаж для меня — это выход! Мой мастер — Ольга Голицина. Полностью ей доверяю! В отличие от микроблейдинга результат в данном случае на 100% предсказуем — нет угрозы, что оттенок получится «пятнистым» и неровным. А еще татуаж избавляет от частых походов к мастеру!»

Анастасия Решетова: пудровое напыление в салоне Inhype Beauty Zone

«Обычно я делаю перманентный макияж бровей в пудровой технике у мастера Виталии Хилимон. Мне нравится, что эта процедура максимально натуральная, а со временем остаток от пигмента становится нулевым. Получается эффект подкрашенных тенями или карандашом бровей без утяжеления, и они выглядят естественно. Мастер наносит точки в определенной последовательности, которые создают впечатление легкой дымки».

В материале для Vogue Лина подробно рассказала, как и почему решилась на микроблейдинг в 2017 году. За новыми бровями девушка отправилась к одному из лучших тату-мастеров — француженке Доминик Боссави, которая запатентовала собственную технику и теперь работает на два офиса — в Нью-Йорке Лос-Анджелесе . По-английски она звучит как Nano Color Infusion. От классического микроблейдинга ее отличает более деликатный подход: мастер использует только свои пигменты и крошечные иглы (для таких же крошечных проколов).

Причем, Доминик работает не только с бровями. С помощью минеральных красителей она корректирует пигментные пятна, растяжки, шрамы, визуально увеличивает губы. В случае с Линой мастер равнялась на брови Лили Коллинз (такой образец выбрали обе). В своем Instagram Доминик обещает вам сделать брови, как у Эмили Ратаковски, Рози Хантингтон-Уайтли Шарлиз Терон . Хотя возможно кто-то из них уже является клиентками Боссави: в списке ее контактов — только девушки из голивудского А-листа.

Кристиан — одна из клиенток мастера по микроблейдингу Юлии Фариа. Сама Юлия не далеко ушла от своих звездных посетителей — на ее Instagram подписано 237 тысяч человек.

Мастер работает в Лос-Анджелесе и использует тончайшее микро-лезвие, художественно прорабатывая каждую деталь. Весь процесс можно увидеть здесь.

Еще одна постоянная клиентка студии Юлии Фариа. От природы у девушки густые, но светлые и требующие придания формы брови. А Юлия делает их слегка мужскими и, за счет этого, более выразительными.

Мэнди Мур: microfeathering

Мэнди делает коррекцию бровей у голливудского мастера Кристи Стрейчер. Она запатентовала свою технику — microfeathering. Главное отличие от микроблейдинга — не полная обработка брови. Microfeathering создан для тех, у кого есть свои брови и с ними можно работать. То есть мастер занимается только заполнением пробелов. Результат — мягкие, естественные брови в оттенке, максимально приближенном к натуральному.

Мила Кунис: microfeathering

Одна из последних работ Кристи Стрейчер — для Милы Кунис. В «карусели» фото вы можете детально рассмотреть, как изменились брови звезды после процедуры.

Минка Келли: microfeathering

А это еще один проект в формате «до и после» от Кристи Стрейчер. Но уже для актрисы Минки Келли. Техника прежняя — Microfeathering.

Не ожидали? Тем не менее, Гвинет — одна из постоянных клиенток салона Кристи Стрейчер Striiike. Кстати, здесь же вы можете встретить Адель и Сару Полсон

«Новые брови» Мишель сделали в лондонском салоне Branko Babic Microblading Academy. За работу отвечала одна из создательниц академии Laura C. Разница до и после очевидна: из тонких «ниточек», которые Мишель не удавалось отрастить много лет, с помощью классического микроблейдинга сделали густые пушистые брови.