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Топ‐6 способов избавиться от прыщей на лице
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Топ‐6 способов избавиться от прыщей на лице 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Американский эксперт ранее заявил, что нанесение зубной пасты на прыщи в попытке их уничтожить увеличивает риск развития воспалительных процессов на коже. Российский врач‐дерматолог Екатерина Мокина, в свою очередь, рассказала «360», как вылечить акне, не прибегая к подобным способам борьбы с неприятными высыпаниями на лице.
Дерматолог Дуглас Альтчек ранее объяснил, что содержащиеся в зубной пасте перекись водорода и пищевая сода могут «высушить» прыщи и вызвать различные раздражения на коже. Российский специалист Екатерина Мокина согласилась с мнением американского коллеги и дала шесть советов, как избавиться от акне без вреда для здоровья:
1. Необходимо определить причину возникновения прыщей. Каждый фактор развития акне подразумевает определенный способ лечения. Борьба с прыщами должна быть направлена именно на устранение главной причины их появления. Если она не установлена, очистить кожу лица будет очень сложно.
2. При первых симптомах развития акне следует начать регулярно ухаживать за лицом: умываться после прихода с улицы, не злоупотреблять косметическими средствами.
3. При гноении прыщей необходимо применить антибактериальное средство. По мнению Мокиной, данные препараты предотвращают развитие инфекции и способствуют быстрому заживлению прыщей.
4. При повышенном уровне кожного сала эксперт рекомендует применить лекарства, которые смогли бы «подсушить» и нормализовать работу жировых желез.
5. При изменении гормонального фона — смазать прыщи противовоспалительным лекарственным средством.
6. Покупать все вышеперечисленные препараты только в аптеках
Врач не стала называть марку самого эффективного лекарственного препарата для борьбы с прыщами. Она объяснила, что подход к лечению акне должен быть персонализированным, так как организм каждого человека уникален и нуждается в конкретных способах лечения.
Юноша из Чикаго заразился древесным грибком после удаления прыща на лице грязным ножом для работы по дереву. Микробы, которые вызывают заражение, живут во влажной гниющей древесине.
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