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Ветер в волосах и глубокий взгляд: как повторить бьюти-образ Марии Шалаевой с «Кинотавра»
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Ветер в волосах и глубокий взгляд: как повторить бьюти-образ Марии Шалаевой с «Кинотавра» 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
29-й Кинотавр подходит к концу, а образы с красной ковровой дорожки останутся в нашей памяти надолго. Одним из самых запоминающихся стал бьюти-образ Марии Шалаевой. Passion.ru вместе со стилистами Wella Professional и визажистами Max Factor составил подробную инструкцию, как повторить макияж и прическу актрисы.
Прическа
Перед созданием укладки с натуральным и естественным объемом в первую очередь необходимо тщательно очистить волосы. После мытья на еще влажные волосы нанесли лосьон для объема и термозащиты и высушить их феном, приподнимая у корней.
Далее Марии сделали прикорневой начес и собрали волосы в классическую ракушку, сохранив легкую рассыпчатую текстуру и добавив немного небрежности. Чтобы эта, казалось бы, легкая прическа пережила и сочинский ветер, и напряженный день на кинофестивале, укладку закрепили лаком суперсильной фиксации.
Макияж
На лицо нанесли легкую тональную основу. Она идеально сливается с тоном кожи, не перегружает лицо, но при этом скрывает все мелкие недостатки. Более темным оттенком пудры слегка подкоректировали овал лица и добавили рельефа. Образ освежили розовыми румянами, добавив их немного на скулы. Бровки зачесали наверх, а контур подчеркнули карандашом для бровей.
В макияже Марии визажисты решили сделать акцент на глаза. Внутреннее веко проработали коричневым карандашом. Затем нанесли коричнево-лиловые тени на все подвижное веко и хорошо растушевали. Делимся с вами небольшим секретом: для того, чтобы сделать ресницы объемными и пушистыми, тушь следует наносить в несколько слоев. Сначала — первый, даем ему высохнуть, после чего наносим еще один. Для губ подобрали свежий нежно-розовый оттенок. Он как нельзя лучше гармонирует с коричнево-ливовыми тенями на глазах и румянами.
Вот и все секреты обворожительного образа Марии Шалаевой, которым она покоряла ковровую дорожку «Кинотавра» в этом году. Не так-то сложно повторить, правда?
Фото: пресс-служба Wella Professional
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