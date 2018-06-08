Стрижем волосы в августе по лунному календарю 2018

Август 2018 года — отличное время, чтобы заняться собой и в особенности — своими волосами. Ведь если ориентироваться по лунному календарю, в этом месяце будет достаточно благоприятных дней для новой стрижки.

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Обновить свой образ — никогда не поздно. Особенно за несколько дней до выхода на работу после летнего отпуска.

И в августе нынешнего года — это лучше всего сделать в следующие дни:

Благоприятный день

Пояснения

4 августа 2018

В этот день можно делать любую стрижку — волосы будут хорошо ложиться, и излучать здоровый блеск. Также 4 числа рекомендуется окрасить волосы или сделать колорирование.

5 августа 2018

Сегодня возможно все, и даже немного больше. Ваша самая смелая и безумная стрижка получится наилучшим образом и вызовет искренний восторг даже у посторонних людей. Если же говорить об изменении цвета, то лучше всего использовать «мягкие» натуральные красители.

6 августа 2018 года

Стрижка в этот день поможет уберечь себя от недоброго взгляда и порчи. Также удастся улучшить здоровье волос и их дальнейший рост. Если же 6 августа покрасить волосы в золотистый оттенок, то это привлечет финансовое благополучие.

7 августа 2018 года

Если в этот период хоть немного подправить свою стрижку, то успех во всех делах и начинаниях значительно увеличится. Человек точно будет знать, чего он хочет и какой дорогой идти. При этом волосы можно красить в любой цвет и оттенок.

10 августа 2018 года

Сегодня приветствуются не только стрижки, но и укладки любой сложности. Это отличная возможность поднять свою самооценку и привлечь внимание нужного человека. То же самое касается и любых экспериментов с цветом волос. Но нужно быть уверенными в своих действиях и желаниях.

11 августа 2018 года

Ориентируясь по лунному календарю, в августе 2018 года, именно 11 числа стоит уделить внимание симметрическим стрижкам. Также этот день очень благоприятный для окрашивания волос в темные оттенки.

12 августа 2018 года

Любые манипуляции с волосами принесут хорошее настроение и отличный внешний вид. Если сделать прическу, о которой давно мечтали, то есть возможность привлечь в жизнь нужных людей.

13 августа 2018 года

Даже если сегодня просто обрезать кончики, то это сильно улучшит положительную ауру и принесет мирную атмосферу в родной дом. Если изменить оттенок волос, то это сделает девушку более женственной и привлекательной.

19 августа 2018 года

Еще один день для смелых экспериментов. Поэтому если давно хотелось измениться до неузнаваемости — сейчас самое подходящее время. Покраска волос рекомендуется 19 числа тем, кто хочет улучшить их состояния. Только есть риск, что конечный результат (в плане оттенка) не удовлетворит желания человека.

20 августа 2018 года

Стрижка в этот день привлечет в жизнь новые приятные знакомства, расширит круг общения и, возможно, откроет новые горизонты. Красить локоны сегодня не рекомендуется — лучше уделить время оздоровительным процедурам.

21 августа 2018 года

Любые манипуляции с волосами сделают девушку неотразимой — она сможет увидеть себя совершенно с новой стороны. Но лучше не заниматься этим самостоятельно, а доверить работу профессиональному стилисту. А окрашивание волос в этот день может привлечь много конфликтов и неприятных ситуаций.

22 августа 2018 года

Благодаря новой стрижке получится открыть новые черты характера, принять неожиданные решения и, возможно, начать путь к новой жизни. Менять цвет 22 августа строго запрещается, так как это сильно навредит волосам.

23 августа 2018 года

Запись в салон и новая прическа в этот день поможет привести в порядок мысли. Человек сможет «наладить отношения» со своим внутренним миром и отыскать спокойствие в душе. А вот покраску волос лучше отложить на другой день, так как результат долго не продержится.

31 августа 2018 года

В последний летний день лучше всего подстричь кончики, чтобы сохранить форму прически. Результат будет радовать человека довольно долго, ведь в период убывающей луны волосы замедляют свой рост. Если же 31 августа сделать мелирование, то скоро улучшится финансовое положение в семье.

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Как видите, лунный календарь в августе 2018 года обещает много благоприятных дней для новой стрижки и смены образа. Поэтому рекомендуется заранее подготовиться к походу, к специалисту и понять, чего хочется прямо сейчас.

yandex_ad_1 Не стоит идти на поводу у моды и делать прическу, которая вызывает лишь отрицательные эмоции. В таком случае даже сила луны не сможет помочь — человек не сможет себе нравиться, и из-за этого будет страдать работа, общение с близкими людьми и, возможно, личная жизнь.

Неблагоприятные дни для работы с волосами

Приятно знать точные даты, когда обращение за помощью в салон красоты принесет желаемый результат. Но в любом месяце помимо благоприятных дней для стрижки есть периоды, когда лучше отложить любые манипуляции с волосами.

И, если ориентироваться по лунному календарю, в августе 2018 года это будет:

1 августа. Волосы будет сложно уложить так, как хочется человеку. К тому же даже маленький порыв ветра «разнесет» новую укладку. Неудача ожидает и того, кто решит поменять цвет локонов в этот день.

2 августа. Человеку не понравится работа мастера. Волосы перестанут слушаться и хорошо укладываться. Для того чтобы привести их в божеский вид, придется потратить много времени.

3 августа. Если покрасить волосы в этот период — цвет продержится совсем недолго. А после новой стрижки увеличиться риск выпадения волос и ухудшение общего здоровья.

8-9 августа. В эти дни стоит стричься и менять свой образ лишь в исключительных случаях (например, перед важной встречей или вечеринкой). Лучше всего обратиться к уже известному мастеру, а не доверять новому человеку.

14 августа. Неудачный день для любых изменений во внешности. Увеличивается риск попасть к плохому мастеру или к человеку с плохой энергетикой. А это негативно сказывается на состоянии волос.

17 августа. Сегодня даже собственными руками стоит как можно меньше трогать волосы и делать сложные прически. Про окрашивание в этот период и вовсе стоит забыть. Лучше подождать несколько дней, чтобы не навредить своей красоте.

24-29 августа. Допустимы лишь незначительные изменения — новая прическа или укладка (самые простые и незатейливые). А если краситься, то хной или быстро смывающимися тониками.

yandex_ad_2 Как видите, здесь расписаны все благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек в августе 2018 года, с учетом лунного календаря. Каждый сам решает, прислушиваться к этим советам или нет.

Но многие люди на собственном опыте убедились, что фазы Луны действительно помогают планировать свои планы, действия и при этом всегда отлично выглядеть. По крайней мере, тот, кто решил испытать «силу Луны» на себе, уж точно ничего не теряет.