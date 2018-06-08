Лечение опрелостей в паху у женщин

Возникновению паховых опрелостей у женщин может способствовать контакт с одеждой низкого качества или гипергидроз. Обычно воспаление кожных складок вызывают грибковые инфекции. Опрелости в паху образуются без достаточного доступа свежего воздуха, вследствие перегрева, излишней потливости или механического повреждения.

Причины возникновения паховых опрелостей

Можно выделить несколько факторов, которые провоцируют появление опрелостей половых губ:

yandex_ad_1 Гипергидроз — излишнее выделение пота на поверхности губ и паха. Заболевание может быть проявлением индивидуальной физиологии, а также служить симптомом каких-либо болезней, например, вегетососудистой дистонии или туберкулеза.

Использование в нижнем белье синтетических нитей может вызвать аллергическую реакцию в паху. К такому же результату могут привести некоторые средства гигиены или женские прокладки низкого качества.

Еще одна причина — пренебрежение правилами личной гигиены в области паха. Избыточное скопление естественной микрофлоры в области промежности создает среду для роста различных инфекций, например, грибковой, стафилококковой или стрептококковой. Это проявляется зудом, покраснениями и воспалением кожного покрова.

Лишний вес. Полные дамы чаще других страдают потливостью именно в летний период, что вызывает появление опрелостей паха.

Стесняющая тело одежда, жесткие швы или тугое нижнее белье могут легко повредить кожу половых губ и паха.

Использование низкокачественных средств гигиены, способствует изменению баланса микрофлоры в области паха, следствием чего становится возникновение опрелостей и излишней потливости.

Использование антисептических растворов

Чаще всего для лечения гипергидроза используется 10% раствор борной кислоты на глицерине. Раствор направлен на обеззараживание поврежденной кожи, средство борется с грибком и обладает вяжущим эффектом. С помощью этого средства проводят очистку кожи с последующим нанесением мази.

Процедура лечения:

Хорошо очистить пораженное место.

Поверхность кожи должна подсохнуть.

Смазывание опрелостей мазью или кремом.

yandex_ad_2 Средства для подсушивания

Два вида препаратов на выбор снимают раздражение при опрелостях в паху у женщин и имеют защитное действие мазь с цинком, Деситин, паста Лассара. Они наносятся тонким слоем на поврежденные места три раза в день после просушивания.

Также для лечения в домашних условиях можно использовать Ксероформ — присыпку, которая обеззараживает и заживляет раны.

Противовоспалительные средства и средства для регенерации кожи

Чтобы купировать воспаление, пользуются Декспантенолом, Бепантеном и Д-Пантенолом — эти мази и кремы работают в глубоких слоях кожи, уменьшают красноту и снимают отеки, восстанавливают ткани и кровообращение эпителия. Наносят препараты на рану четыре раза в сутки легкими массажными движениями.

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Препараты комплексного действия

Такие средства являются многокомпонентными и поэтому имеют лучший заживляющий эффект.

Наиболее востребованными стали:

Живица — мазь на натуральной растительной основе экстракта сосны и пчелиного воска. Используется тонкий слой препарата до пяти раз в день на предварительно высушенной коже.

Витаон, другое название — бальзам Караваева, также натуральное, с основой из экстрактов цветов, плодов и целебных трав. Можно наносить два раза в день, аккуратно втирая.

Ла-Кри — основой для крема стали экстракты растений, а также в составе присутствуют пантенол и бисаболол. Нужна предварительная обработка и просушивание ран, затем наносят крем два раза в сутки.

Вторая степень

Для второй степени болезни характерно возникновение инфекционного заражения, что предполагает назначение определенного лечения паховых опрелостей:

Возможно, в зависимости от природы инфекции, применение антибиотиков, противогрибковых препаратов, антивирусная терапия, а также назначение антигистаминных средств. Лекарственные средства могут быть таблетированной формы, в виде мазей или спреев. Заживить мелкие трещины, гнойнички и ранки помогут мази и аптечные болтушки, состав которых зависит от типа возбудителя инфекции кожи.

Назначение физиотерапевтических процедур, таких как УФО, с последующей обработкой лекарственной мазью, способствует заживлению поврежденных участков.

Третья степень

Применяемые для лечения первой и второй стадий заболевания лекарственные средства при опрелостях в паху у женщин, использовать нельзя, так как защитный слой, который они создают, негативен при глубоких ранах. Рассмотрим, какое лечение в домашних условиях необходимо.

Процедура лечения:

использование антибактериальных препаратов с широким действием;

противоаллергические препараты;

использование примочек с растворами на основе нитрата серебра — 0,25%, 1% танина или 0,1% риванола.

Только при заживлении мокнущих ран можно использовать мазь с цинком.

Препараты народной медицины

Наиболее часто применяемые рецепты:

Ромашковый отвар — имеет противовоспалительное, заживляющее действие, снимает жжение и зуд.

Применение трухи от старого дуба в качестве пудры способствует уменьшению раздражающего действия пота.

Настой цветков календулы и шалфея снимет зуд, оказывает антисептический и противомикробный эффект. После процедуры омовения, коже дают высохнуть самой.

Использование отвара из эвкалиптовых листьев и листьев грецкого ореха окажет противовоспалительное действие. Процедура омовения проводится три раза в день.

Измельченный в кашицу чертополох, прикладывают на области опрелостей два раза в сутки.

Лечение паховых опрелостей должно проводиться вовремя, чтобы не допустить возникновения сепсиса.