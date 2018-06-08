Нет — диетам, да — бане. Секреты красоты балерины Дианы Вишневой

Балерина говорит, что для нее режим — самое главное. Каждый день Диана Вишнева просыпается в девять утра, а ложится спать в два часа ночи. Но и при таком режиме она находит время на уход за собой, отдых и поддержание красоты.

Волосы: бессульфатные шампуни, хна и овсянка

Волосы Дианы — ее гордость. Длинные, густые, совершенно роскошные. У балерины татарские корни. В Азии детей принято стричь наголо, чтобы волосы приобрели ту самую азиатскую крепость и жесткость, но Диана не позволила. Оказалось, что и без этого народного средства ее волосы выросли очень сильными и красивыми. Мытье таких волос занимает у балерины минимум два часа. При ее графике она просто не может позволить себе мыть их каждый день. Получается примерно два раза в неделю.

«Очень важно убирать с волос все средства — муссы, гели, лаки, воски — с помощью хорошего и качественного шампуня», — считает балерина. Диана использует бессульфатные шампуни и обязательно заканчивает уход питательной маской для волос. Она часто покупает и тестирует новые маски в своих многочисленных поездках по миру.

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Но не пренебрегает балерина и репейным маслом и овсянкой — этим секретам ухода за волосами ее научила мама. Еще одно средство, которое Диана использовала по совету мамы, — маска для волос из хны.

Кожа: рецепт от мамы

Как и у многих балерин, кожа Вишневой склонна к сухости, поэтому опять же по совету мамы она иногда делает маски из простых и старейших российских кремов типа «Люкса», «Вечера», «Спермацетового», которые надо смешать в определенных пропорциях. «Обычно просыпаюсь с утра и чувствую стянутость даже после дорогого крема. А эта маска работает идеально», — говорит в интервью балерина.

Питание: никаких диет

Диана Вишнева никогда не пропускает утренний прием пищи — идеальным считает завтрак из овсянки, яиц и бутербродов с икрой или красной рыбой, богатой жирными кислотами. В течение дня пьет воду и перекусывает фруктами. Обед — очень плотный. Муж балерины часто шутит, что она ест за двоих. «Диета — слово не из моего лексикона», — утверждает Вишнева. Ведь для ежедневных интенсивных тренировок ей нужны силы, поэтому она абсолютно уверена, что сожжет все калории, которые получает. Себя балерина не раз называла гурманом. Любимые кухни — японская, кавказская, среднеазиатская.

Вишнева не вегетарианка. Она ест мясо, но никогда — перед выступлением, только за 12 часов до него, чтобы не было тяжести в желудке.

«Рыбу и мясо ем обязательно, обожаю фрукты, овощи, салаты. Я вообще могу поставить

какой-нибудь

тазик салата и съесть его. Не позволяю себе только фастфуд и перекусы на ходу. Лучше дождусь нормального обеда или ужина», — говорит балерина. Не пренебрегает Вишнева и кусочком шоколада, если перекусить нужно, а аппетита нет — по ее словам, он дает энергию.

Косметика: чем меньше, тем лучше

В реальной, несценической жизни балерина практически не красится — устает от макияжа на выступлениях.

Отдых: море, баня, дневной сон Вишневой нравится принимать ванны — с медом, апельсинами и молоком. А когда нужно хорошо отдохнуть и расслабиться, она отправляется на море. Особенно нравятся балерине курорты Мертвого моря.

Еще одно важное для балерины средство расслабления — баня. «Ходить в баню — это не значит просто сидеть и греться. У меня есть свой

банщик-виртуоз. Я делаю несколько заходов с солью, с медом. Причем мед должен быть качественным. Тогда кожа станет шелковистой, улучшится кровообращение и хорошо расслабятся мышцы», — советует Диана Вишнева.

И еще одно простое средство — поспать днем, хотя бы час. Но это только если получается найти время между интенсивными репетициями.

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