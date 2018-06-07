Поль Погба: «Если Невиллу не нравится моя прическа, пусть на нее и не смотрит 

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что не обращает внимание на критику со стороны Гэри Невилла. Ранее бывший защитник манчестерского клуба раскритиковал прическу 25-летнего француза.
— Я не слушаю это, — приводит слова Погба Bleacher Report. — Футбол — это то, что происходит на поле, а не внешний вид игрока. Я уважаю мнение каждого. Но если ему не нравится моя прическа, то он не должен на нее смотреть, вот и все!
В минувшем сезоне Погба провел 37 игр в составе «Манчестер Юнайтед», забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.