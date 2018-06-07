Не делись наушниками! Вещи, которые не стоит одалживать даже близким

Все четко усвоили, что об одолжении кому-то своей зубной щетки или расчески не должно быть и речи, однако существуют другие личные вещи, которые должны иметь только одного владельца. Этими предметами нельзя делиться и за ними нужно качественно ухаживать, чтобы не получить проблемы со здоровьем в качестве бонуса.

Наушники

Ушная сера содержит свою уникальную микрофлору, которая может разрушиться через обмен наушниками с другими людьми. Грязь и чужие бактерии в состоянии провоцировать инфекционное заболевание уха. Чтобы предотвратить проблему, следует очищать наушники перекисью, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить динамик. Помада

Вирус герпеса живет в организме человека постоянно и пробуждается в виде высыпаний. Эго легко заполучить через помаду, даже если у носителя отсутствуют очевидные признаки заболевания, а избавиться от герпеса окончательно все еще не представляется возможным. Для поддержания чистоты указанного средства стоит изредка снимать ее верхний слой посредством чистой салфетки. Заколки

Всевозможные аксессуары для волос нельзя делить с чужим человеком, поскольку это может стать причиной разнообразных заболеваний, например, грибков или вшей. Заколки для волос, расческа, бигуди и все аксессуары, которые касаются кожи головы, одалживать нельзя. К тому же, эти предметы также нуждаются в уходе, например, резинки нужно стирать раз в несколько недель, а другие предметы стоит обрабатывать в мыльной воде и вытирать после этого насухо. Полотенце

Полотенце способно вместе с водой впитывать с тела всевозможные бактерии, и даже если его владелец здоров, влажная среда содействует активному размножению всевозможных грибков и даже плесени. Этот предмет личной гигиены рекомендуют менять раз в 3-4 дня, а мокрое полотенце предпочтительнее оставлять на балконе или любом другом помещении без повышенной влажности. Дезодорант

Антибактериальные дезодоранты способны выступать причиной запаха пота, который мы всячески стараемся нейтрализовать. Неприятный запах возникает из-за бактерий, которые могут передаваться от чужого человека благодаря упомянутому средству. Им следует пользоваться сразу после душа, а на протяжении дня освежать подмышки лучше обычной влажной салфеткой. Обувь

Ноги человека часто потеют, что способствует стремительному размножению грибка внутри такой обуви, как домашние тапочки. Мягкий материал при повышенной влажности увеличивает шансы приобрести грибок, особенно если у человека есть привычка надевать тапочки сразу после душа. Нужно менять этот предмет раз в полгода и периодически стирать его, если это возможно. Принадлежности

Станки для бритья, маникюрные наборы, пинцеты, эпиляторы и другие аксессуары для ухода за кожей должны находиться в распоряжении одного человека. Микроскопические организмы на данных инструментах могут спровоцировать множество проблем со здоровьем, например, герпес, грибок и прыщи. За этими предметами нужно тщательно ухаживать, например, не забывать дезинфицировать и смывать остатки дермы после каждого использования.]]>