Выбор редактора: 5 средства для ухода за осветленными волосами

Можно ли восстановит структуру волос после осветления, какая маска лучше всего увлажняет концы и с помощью какого средства придать супер-блеск прядям? Редактор BeautyHack Наталия Капица — о секретах ухода за волосами после осветления.

Шампунь для непослушных волос с экстрактом черной икры Miriam Quedo

Miriam Quedo — испанский бренд, подкупающий своей философией и концепцией. Уже более 35 лет исследовательская лаборатория основательницы марки Мириам Куведо трудится над тем, чтобы найти новые природные ингредиенты, которые помогут вернуть волосам здоровье и красоту. Несколько лет проработав в семейной аптеке, она научилась создавать уникальные формулы для лечения, увлажнения и питания. Extreme Caviar — линейка на основе экстракта черной икры. В ней найдете шампунь, кондиционер, сыворотки и даже солнцезащитное средство для волос. Все, что нужно для ежедневного ухода. У шампуня для непослушных волос очень легкая, нежная консистенция. Он хорошо пенится, несмотря на отсутствие агрессивных ПАВ, деликатно очищает и совсем не раздражает кожу головы — в составе не обнаружила ни одного вредного компонента. Со своей главной функцией справляется на 100%. Дополнительный плюс — сияние волос даже без кондиционера. Наношу средство на корни, предварительно вспенив в ладонях, а затем смываю. Образовавшейся пены хватает, чтобы очистить их по длине.

Восстанавливающая маска для волос Ulltimate Treatment, NAK Cамая дорогая и ценная «валюта» — время. Его всегда так много, когда ждешь, и так мало, когда дождалась. Восстанавливающая маска от NAK — находка для тех, кому в сутках не хватает еще, как минимум, пяти часов. Средство от австралийского органического бренда наносится всего на минуту. Но за этот промежуток времени ему удается сделать невозможное: увлажнить, разгладить, напитать, убрать пушистость. Маска рекомендована для сухих и сильно поврежденных волос.

У средства нежная, гелеобразная консистенция — мои посеченные концы «съедают» предложенный витаминный коктейль практически сразу же. Маска без сильного запаха — важно для аллергиков и гиперчувствительных носов. Основные действующие ингредиенты в составе — масло арганы, кератин и протеины шелка. Наношу после мытья головы массирующими движениями. Оставляю на 60 секунд. Когда есть время, увеличиваю до часа — убирать квартиру или готовить ужин целлофановый пакет (о, ужас) и полотенце вместо не мешают. Зато эффект превосходит все «маленькие» неудобства — волосы гладкие и шелковистые, словно отрез атласа высочайшего качества.

Спрей-блеск мгновенного действия Caviar Anti-Aging Rapid Repair Spray, Alterna

Я — настоящий и самый преданный фанат несмываемых уходов! Только они могут совладать с моими пушистыми пористыми волосами, превратив их из торчащих «антенн» в гладкую материю. С Alterna знакома давно — спрей для объема живет у меня несколько лет и не собирается выселяться. Caviar Anti-Aging Rapid Repair Spray «арендовал» место на полке не так давно, но выселяться в ближайшем будущем не собирается.

Спрей с экстрактом черной икры за два нажатия делает волосы гладкими, блестящими и послушными — этакий домашний стилист девяностого уровня, молча делающий свою работу. Он не утяжеляет, не оставляет ощущения липкости, не раздражает мой чувствительный нос слишком резким запахом. Спрей защищает от ультрафиолета и агрессивного воздействия окружающей среды (поедет со мной в отпуск — это даже не обсуждается), питает и насыщает волосы витаминами. Чтобы с честью и достоинством выполнять все эти задачи, производитель вооружил его комплексом Age Control, предотвращающим старение волос, ферментами Enzymetherapy, улучшающими обменные процессы, экстрактом черной икры, красных водорослей, фенхеля и другими «бойцами» с репутацией героев. Распыляю средство на сухие волосы после укладки. И маленький бьютихак: если нанести его на концы и оставить на ночь, утром после мытья вы не узнаете свои волосы — они будут сиять!

Маска для сухих волос Nutritive Masquintense Thick Hair, Kerastase

C Nutritive Masquintense Thick Hair началась моя любовь к марке Kerastase. Эта линейка была разработана для ухода за сухими, тонкими и ломкими волосами — то, что нужно после осветления. Все обещания производителя оказались правдивыми: маска действительно хорошо увлажняет, делая из «сена-соломы» гладкие шелковые ниточки. Средство не утяжеляет — никаких «сосулек», очень приятно пахнет — аромат совсем не «химический».

Основной действующий компонент — комплекс Irisom, включающий глюцины, протеины и липиды. Ингредиенты пронимают под чешуйки, заполняя пустое пространство — после использования волосы, действительно, выглядят более плотными.

По консистенции средство напоминает детский крем — маска достаточно жирная, но при этом быстро впитывается. Расходуется экономно — «горошины» хватает, чтобы проработать волосы по всей длине. В данном случае работает правило «лучше меньше, да качественнее».

Мой личный бьютихак: если знаю, что не смогу оставить маску надолго, наношу ее на ночь по длине на сухие волосы. Утром мою голову, а затем использую кондиционер для нейтрализации щелочной среды и нормализации pH.

Масло для тонких волос Elixir Ultime Oleo-Complexe Intra-Cylane, Kerastase

После смывки моя главная проблема — отсутствие блеска (помимо секущихся концов, конечно). Маски и спреи помогают его вернуть, а масла — усилить. Но обращаться с ними нужно максимально аккуратно. Трихологи рекомендуют использовать масла только на сухие волосы — при сушке феном они быстро нагреваются и долго остывают, разрушая структуру. Не следовать рекомендациям экспертов — слишком большая роскошь для тех, у кого нет «африканской» шевелюры. Поэтому я использую средство только после фена (хотя есть и альтернативное мнение).

Несколько капель Elixir Ultime Oleo-Complexe Intra-Cylane Kerastase после укладки, и волосы приобретают новую жизнь: сияют, струятся и переливаются, как ограненные алмазы. Эксперты Kerastase потрудились над идеальной формулой: средство на основе четырех масел с молекулами Intracylane не создает ощущения жирности, не склеивает, питает каждый волос. А какой у него запах! Можно обойтись даже без парфюма.