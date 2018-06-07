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Летучую на красной дорожке не узнали поклонники
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Летучую на красной дорожке не узнали поклонники 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Звезда была сама на себя не похожа.
Кто не знает главного «Ревизорро» страны, звездную блондинку Елену Летучую? А вот, оказывается, стоит ей чуть-чуть отойти от привычного облика, как фанаты ее и не признают.
Елена прилетела на фестиваль «Кинотавр», по ее собственным словам, чтобы поддержать свою подругу, актрису Анну Бачалову. Ведущая побывала на нескольких показах и, разумеется, прошлась по красной дорожке фестиваля. С гладкой прической, почти темными в закатном свете волосами, в темных очках и почти без макияжа она была действительно просто неузнаваема! Простой короткий черный комбинезон, в котором скорее можно отправиться на природу, чем на светский раут, тоже смотрелся непривычно.
Кстати, на недавнем фестивале в Каннах Летучая выглядела совсем по-другому: уложенные светлые волосы, шикарные вечерние платья… Зато как минимум одно позитивное изменение налицо.
На Лазурном Берегу всеобщее внимание привлек отнюдь не звездный лук, а выделяющийся в обтягивающем платье животик. Подписчики решили, что виной всему вкуснейшая французская кухня да пекарни со свежайшими круассанами на каждом шагу. Зато сейчас Лена продемонстрировала просто идеальную фигуру и безупречно стройные длинные ноги. От таких и не нужно отвлекать внимание ярким мейком или вычурным нарядом!
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