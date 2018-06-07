9 проверенных способов сделать волосы более толстыми

Если вы являетесь полноправным членом «клуба тонких волос», то наверняка понимаете тоску по толстым, упругим, объемным нитям. Естьплюсыв том, что у вас меньше волос — высушивание не требует столько времени, нет головных болей, вызванных конским хвостом, идуш редко забивается волосами. Но при этом, женщины с тонкими волосами, конечно, хотят сделать волосы более густыми. Стоит признать, что большинство методов, на самом деле, не работают. Однако, есть часть советов, которые действительно сделают ваши волосы толще, что будет заметно даже невооруженным взглядом, а уж вы точно заметите разницу. МедикФорум собрал эти советы, чтобы вы могли сделать ваши волосы более густыми и объемными.

1. Мойте умнее

Когда дело доходит до мытья волос, сульфаты не ваш друг. Они представляют собой пенистые моющие средства, которые быстро становятся консистентной смазкой, но, скорее всего, они после себя оставят кожу головы и волосы сухими. Кроме того, они могут повредить ваш липидный барьер и вызвать раздражение. Не весело.

Если вы ищете безсульфатный шампунь и кондиционер, попробуйте Pureology. Бренд известен наличием высококачественных формул, которые очищают и кондиционируют хрупкие волосы без каких-либо агрессивных химических веществ. Линия Fullfyl помогает увеличить плотность волос и оставляет тонкие волосы более полными и мощными благодаря своей богатой белками формуле. Можно попробовать и другие безсульфатные шампуни, ищите, и обязательно найдете такой, который подойдет вам. Но при выборе смотрите на состав, если есть сульфаты — это не ваш выбор точно.

2. Пользуйтесь правильными продуктами для укладки

Это может показаться очевидным, но выбор для сталинга продуктов, специально предназначенных для увеличения объема, может иметь огромное значение для тонких волос. Если вы не знаете, с чего начать, вот несколько вариантов, которые вам могут понравится — средство IGK Thickening Foam. Оно не содержит сульфаты, а также способно защищать волосы от ультрафиолетовых лучей, а также придает волосам больший объем. Легкая напыляемая пена дает текстуру тонким волосам, мгновенно делая их более толстыми. Он также блокирует влажность (так что вы останетесь без неконтролируемых кудрей), а, вместе с тем, он кондиционирует и добавляетвлагу, чтобы сохранить волосы более здоровыми. Еще одно средство — Percy & Reed Big Bold & Beautiful Dry Instant Volumising Spray делает именно то, что он говорит на бутылке, утолщает волосы всего несколькими брызгами. Гибрид лака для волос и сухого шампуня дает объем, которыйна самом деле сохраняетсядостаточно долго. Шампунь Batiste Dry — старый (и самый дешевый) способ сделать волосы объемнее, в первую очередь, у корней. Это мгновенный эффект, если вам нужно немного больше, то стоит поискать другой вариант, но если вам нужен заметный эффект, за небольшие деньги, то такой шампунь подойдет.

3. Волны добавляют мгновенную толщину

Используйте щипцы для завивки, чтобы добавить волны по всей длине, это не только придаст дополнительный объем, но размер и текстура заставят волосывыглялеть полнее. Избегайте чрезмерного повреждения, предварительно подготовив пряди с помощью термозащитного спрея.

4. Глубоко очищайте кожу головы один раз в неделю

Средства, делающие волосы гуще, это прекрасно. Но, если вы их используете постоянно, то вам стоит позаботиться и об очищении волос. Шампунь должен быть достаточно качественным для того, чтобы вымывать из волос те вещества, которые вы наносите во время укладки. Какой шампунь выбрать — зависит от остальных показателей волос.

Если у вас жирные волосы, то особенно важно выбирать хороший очищающий шампунь.

5. Смените сторону

Просто перевернув волосы на сторону противоположнуютой, где они обычно лежат, вы получите мгновенный эффект объема. Добавьте немного порошка для объема в корни для дополнительной высоты инаслаждайтесь результатом.

6. Попробуйте наращивание волос на ленте

Я знаю, что вы думаете, мы все видели, что происходит, когда наращивание волос идет не так. Однако стоит знать, что есть новая альтернатива традиционным способам удлинения волос, речь идет о волосах на ленте. Простые в применении длинные волосыцепляются к корням с помощью медицинской, гипоаллергенной, нетоксичной ленты. Эффект будет удивительный. Во-первых, такие волосы дадут дополнительный объем, а, во-вторых, вы можете добавить желаемую длину и немного изменить вашу прическу. Они также хороши для тех, кто боится, что будет что-то не так с прической: волосы на лентахмогут держаться до 8 недель (хотя вы можете снова и снова использовать тот же самый волос снова и снова), в то время как традиционные методы наращивания волос держатся около 5 месяцев.

Лучше всего использовать волосы на лентах — гибкость, небольшие полоски могут размещаться именно там, где вам нужно, это означает индивидуальный подход к дополнительной толщине. Хороший стилист поможет вамопределить, где и сколько дополнительной толщины вам нужно. Результат? Больший объем волос и большая длина, если вам хочется.

7. Помогите вашимкудрям

Дайте шанс вашим волосам завиваться самостоятельно. Для этого используйте специальные крема, которые помогут волосам выглядеть гуще и завиваться.

8. Таблетки для роста волос могут быть эффективными

Пробовали все? Возможно, стоит подумать о биодобавках для роста волос. Выбирайте надежный бренд и смотрите на такие ингредиенты, как железо, биотин и витамин B, которые помогают поддерживать здоровый рост волос. Также попробуйте сбалансировать свою диету, чтобы она была более полноценной и содержала все необходимые вещества. Иногда волосы становятся тонкими именно из-за того, что организму не хватает определенных веществ и витаминов, также это может сказываться на общем состоянии волос — они могут лишиться блеска и объема. Также волосы могут начать выпадать из-за недостатка витаминов. Ранее врачи рассказали, как делать волосы толще.