8 советов по педикюру в домашних условиях: делаем салонный педикюр дома

Наконец-то весна подошла к концу и лето вступило в свои права. А лето, кроме всего прочего, это еще и сандальный сезон. Ваши ноги теперь будут открыты, а это значит, что они всегда должны выглядеть хорошо. Салонный педикюр не всегда доступен, поэтому так важно уметь делать педикюр в домашних условиях, когда нужно быстро привести пяточки в порядок. Не значит, что нужно скупать все крема для ног и экстренно пытаться мазать ноги. Просто стоит следовать простым правилам по уходу. МедикФорум собрал советы, которые помогут вашим ногам всегда выглядеть прекрасно. Для тех, кто нуждается в том, чтобы их ноги выглядели достойно после нескольких месяцев носки закрытой обуви, мы попросили Дину Гохил, основателя и доктора DG Podiatrist Mayfair, дать советы по уходу за ногами.

1. Удалите старый лак в обязательном порядке

«Лак для ногтей нельзя оставлять более, чем на две недели», — говорит Дина. Тщательно удалите любой старый лак как можно скорее, а затем обработайте ноги в ванне с теплой водой и горсткой соли. Правильная столовая соль прекрасна, как и гималайская и даже морская соль. После полного высыхания пяточек мягко и нанесите на ступни и пальцы масло (масло миндаля, оливковое масло и витамин Е, все будут полезны для состояния ног). Наносите эти вещества два раза в день, чтобы напитать кожу и восстановить ногти.

2. Лечить твердую и сухую кожу

Интересный факт: кожа на ногах может быть до 20 раз толще, чем где-либо еще. Поэтому, чтобы ноги были здоровыми и выглядели хорошо, нужно выполнить три ключевых шага по уходу, начиная с удаления какой-либо твердой или сухой кожи. Поэтому первое, что нужно делать — убирать грубую кожу со стопы.

Чтобы удалить твердую кожу дома без каких-либо проблем, попробуйте электронную систему ухода за кожей, она будет более эффективна, чем удаление кожи вручную. Дополнительная грубая роликовая головка удаляет твердую кожу, которая может накапливаться, когда мы стучим каблучками по тротуарам. Однако, если у вас нет электронной пилки, можно воспользоваться пемзой или другими аналогичными приспособлениями, однако удаление будет более трудным. Следующий шаг? Отшелушивание. Система ухода за ногами также предполагает процедуры по отшелушиванию кожи, поэтому вы можете после удаления грубой кожи затем осторожно удалить оставшиеся сухие клетки кожи на ногах с помощью скраба. Дина добавляет: «Всегда завершайте увлажняющим кремом для ног, чтобы еще больше помочь смягчить кожу». Если вы будете следовать этой трехэтапной процедуре, по крайней мере, каждые две недели, у вас будут безупречные ноги, которые не будут сохнуть и трескаться, их состояние будет достойным того, чтобы носить открытую обувь без стеснения.

3. Увлажняйте ежедневно кремом для ног «Увлажняющие средства для ног должны быть адаптированы к индивидуальным потребностям», — объясняет Дина. Это значит, что использовать нужно такой крем, который подходит именно вам. Крем для ног с мочевиной в списке ингредиентов будет работать лучше всего, поскольку он будет проникать глубже в подошвы ног, где кожа толще, чем на остальной части тела. Однако можно экспериментировать и пробовать разные крема, чтобы найти идеальный для вас, который будет смягчать кожу и делать ее гладкой и нежной. «Однако обычные кремы для тела просто не подойдут. Ваши ноги будут чувствовать себя и выглядеть намного лучше, если вы будете использовать хороший увлажняющий крем один раз в день». Есть специальные кремы для ног, доступные для разных потребностей по уходу за кожей, от сухости, до потрескавшихся пяток, до твердой кожи. Вам просто нужно выбрать правильный. Это может потребовать времени, но пробуйте и обязательно найдете свой рецепт.

4. Правильно обрезать ногти

«Я говорю людям следовать естественному искривлению их ногтей», — говорит Дина. Это важный совет, который поможет избежать врастания ногтей. Если у вас есть изогнутые ногти, а вы их срезаете прямо, вы можете срезать их слишком глубоко посередине. Всегда оставляйте маленькую линию белого ногтя, которая называется свободным краем. Это та часть, которая не прикреплена к коже. После этого можно поточить углы, чтобы они не были слишком острыми, такой маникюр на ногах будет самым оптимальным для вас.

5. Получите обзор стопы

Даже, если вы предпочитаете делать педикюр сами, в начале сезона стоит сходить к специалисту.

«Итак, мой самый большой инсайдерский совет — это увидеть специалиста для проверки в начале лета. Выясните, какие у вас есть проблемы и почему, а когда вы вернетесь домой, вы можете заботиться о своих ногах должным образом. Однако подробный обзор специалиста сделает заботу о ногах намного проще.

6. Держите ноги увлажененными

Дина советует: «Это маленькие повседневные вещи, которые могут помочь поддерживать ваши ноги в хорошем состоянии, например, ежедневно увлажнять ноги, лечить раздражения или другие проблемы, вовремя очищать ступни и пить много воды — если вы увлажнены, ноги тоже будут счастливы».

7. Защитные пластыри для сандалий

«Новые сандалии часто могут вызывать волдыри или порезы, которые могут испортить впечатление от новой обуви», — говорит Дина.

Прежде чем носить новую обувь, убедитесь, что ваши ноги не слишком сильно прижаты к обуви — любые швы или что-то слишком близко к коже может приводить к потертостям. В этих местах вы можете использовать пластыри — просто поместите его с внутренней стороны, чтобы предотвратить трение. Если в первые дни использовать пластырь, то не в дальнейшем не будет проблем.

8. Всегда используйте базовое покрытие

Даже, если вы не пользуетесь лаком, всегда наносите базовое покрытие. Не забудьте использовать базовое покрытие перед нанесением цвета, чтобы добавить дополнительный слой защиты для ногтей на ногах. Если вы оставляете ноги без лака, то тоже можете использовать базу, которая будет содержать питательные вещества и сделает ваши ногти более крепкими, красивыми и здоровыми. Кроме того, такие ноги будут выглядеть более аккуратно. Ранее эксперты рассказали о педикюре с мороженным.