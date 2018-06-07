Что делать, если гель-лак не держится на ногтях? 8 действенных советов

Ни для кого не секрет, что у настоящей, ухоженной леди должны быть красивые руки с изысканным, аккуратным маникюром. Сегодня покрытие ногтей гель-лаком позволяет женщине сохранить опрятный вид ручек в течение длительного периода. Кто-то предпочитает посещать специальные салоны, а кто-то решает сэкономить средства и сделать маникюр гель-лаком дома самостоятельно. Распространённой проблемой для многих новичков является то, что покрытие не держится на ногтях и начинает быстро «слезать». В данной статье будут предложены действенные советы, которые позволят решить эту проблему и наслаждаться сделанным Вами маникюром несколько недель. МедикФорум собрал эти советы для идеального маникюра.

Почему гель-лак быстро сходит?

1. Одной из главных причин, по которой гель-лак держится на ногтевой пластине недолго, является то, что она слишком тонкая и подвижная. Обязательно купите в магазине специальную акриловую пудру мелкого помола для укрепления ногтя. Она используется именно тогда, когда ноготь покрыт базой и ещё не высушен. Припудрите ноготки и отправляйте их в лампу. Можно повторить процедуру ещё раз, чтобы ноготь стал более твёрдым и шершавым. Такая, казалось бы, незначительная деталь, даст отличное сцепление ногтя с лаком, и результат будет заметен сразу! После данного укрепления слои наносятся как обычно (цветной и так далее).

2. Смените базовое покрытие. Речь идёт не о дорогих базах; покупать их совершенно не обязательно. Просто попробуйте что-то другое. Среди дешевых, китайских вариантов есть те, что сходят со всего ногтя плёнкой (с такой базой Вы можете проходить с маникюром лишь пару дней), и те, что буквально «въедаются» в ноготь и сразу дают плотный, жёсткий слой. Поэтому просто попробуйте купить средство другого производителя, пусть даже совсем бюджетного. 3. Следите за тем, чтобы ногтевая пластина перед нанесением лака была обезжиренная и шероховатая. Воспользуйтесь специальной пилочкой, которая избавит поверхность от гладкости. 4. Обязательно запечатывайте торец ногтя. Если свободного края практически нет, и ноготок слишком короткий, то «запаять» кончик не получится. В таком случае сколов лака, к сожалению, не избежать. 5. Тщательно просушивайте все слои лака. Этот пункт также является одним из ключевых, поэтому запаситесь хорошей LED лампой, которая качественно просушит покрытие за считанные мгновения. 6. Аккуратно наносите все слои, не заходя на кожу. Кутикула при этом должна быть бережно обработана. Необходимо понимать, что если лак затечет на кожу, то в последствии он начнёт отслаиваться от нее и сходить со всего ногтя пленкой. 7. Следите за тем, как Вы снимаете гель-лак. Ни в коем случае не отдирайте покрытие вместе с верхним слоем Вашего ногтя. Отличным вариантом будет спиливание. При этом спиливать слои пилкой нужно аккуратно, не задев ногтевой пластину. Если сам ноготь тонкий и хрупкий, требует дополнительного укрепления, то стоит оставить базовый слой нетронутым.

8. Причиной отслаивания покрытия также может быть частый контакт с водой. Не принимайте горячую ванну в день, когда Вы накрасили ногти. Постарайтесь выполнять работу по дому в перчатках. Более того, множество людей имеет вредную привычку — постоянно тянуть руки в рот и грызть ногти в нервные минуты. Обратите внимание, есть ли у Вас эта проблема. Если да, то прекратите все манипуляции с ногтями, пока на них красивый маникюр. Эти незамысловатые советы на самом деле отлично работают и помогают многим девушкам продлить жизнь гель-лаку. Используйте данные трюки, экспериментируйте с разнообразными дизайнами, и пусть маникюр будет приносить Вам только приятные эмоции! В чем преимущества гель-лака?

Этот вид лака обычно держится на ногтях 2-4 недели. Это тот параметр, за который его ценят и любят.

Гель-лак сохраняет глянцевый блеск на протяжении всего срока действия, он сохраняется на кончиках.

Этот вид лака защищает ногти от внешнего воздействия механических факторов, позволяя укрепить ногти при правильном нанесении.

В составе этого лака не содержатся вредные компоненты, такие как, формальдегид, который можно встретить в лаках для ногтей.

Гель-лак дает возможность экспериментировать с различным дизайном, в том числе, с объемным, добавлять стразы, различные украшения, создавать эффекты, которые непросто повторить с помощью обычных лаков.

У этого лака нет резкого запаха, который есть у обычных лаков.

Недостатки использования гель-лака?

Главный минус этого лака в том, что он не может высохнуть просто на воздухе. Для того, чтобы он затвердел требуется специальная утрафиолетовая лампа, которая позволяет высушить покрытие. Под воздействием таких волн гель-лак застывает, формируется в прочную сетку и становится ровным покрытием.

Чтобы нанести гель-лак нужно отшлифовать ногтевую пластину, это негативно влияет на крепость ногтей, со временем они сильно истончаются, это может приводить к ломкости ногтей, поэтому некоторым этот вид лака не подходит. Однако, современные пилки позволяют снимать только самый верхний слой ногтя, что не слишком серьезно сказывается на качестве ногтей.

Нанесение гель-лака требует достаточно много времени, если сравнивать с нанесением обычного лака на ногти. Это связано с продолжительными процедурами, а кроме того, гель-лак наносится в три слоя, это также требует большого количества времени. Но, стоит отметить, что сейчас на рынке можно встретить и однофазные покрытия, которые сразу содержат все три необходимых ингредиента, для нанесения такого гель-лака достаточно двух слоев, дополнительно закреплять их не нужно.

Гель-лак может приводить к жжению рук во время сушки. Химреакция во время нанесения лака может провоцировать ожог, который будет ощущаться во время сушки покрытия. Такая реакция может быть более или менее выраженной, зависит она от особенностей организма, а также от состава химического вещества. Для того, чтобы избавиться от этого ощущения можно достать руку на секунду и поместить снова под лампу.

Достаточно долгим является процесс снятия гель-лака. Для этого нужен специальный раствор, который сможет снять лак, но также можно использовать и технику в салоне, где снимают покрытие механически.

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