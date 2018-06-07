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4 модных и простых идеи укладок волос для лета
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4 модных и простых идеи укладок волос для лета 

Журнал ОК! 30 минут назад
Лето — пожалуй, единственное время года, когда нам хочется, чтобы волос стало меньше. Рассказываем, как охладиться с помощью укладок, не жертвуя объемом и длиной.
Хвост из двух хвостов
Отличный вариант для любительниц зеркально-гладких укладок — хвост из двух хвостов. Первым шагом причешите волосы и с помощью расчески отделите верхние пряди от нижних. Каждую сторону закрепите тонкой резинкой, а затем соедините их в хвост на середине длины.
@chadwoodhair
Много невидимок
Использование большого количества невидимок на открытом пространстве — новый тренд от звездных стилистов. Сначала разделите волосы на ассиметричный пробор, зачешите часть из них (ту, где волос меньше) за уши и закрепите непослушные пряди несколькими невидимками. Чтобы укладка продержалась дольше, зафиксируйте ее лаком для волос.
@lacyredway
Массивный обруч
Массивный аксессуар придет на помощь, когда вам будет совсем некогда думать о прическе. Самый простой вариант — закрепить волосы в низкий пучок и дополнить картину крупным ободком.
@lucyhale
Микропучок
Еще один «быстрый» вид укладки — пучок на распущенных волосах. Отделите несколько прядей на затылке, скрутите их в произвольный пучок и закрепите заколками или крупными шпильками. В довершение распылите на волосах сухой шампунь для придания им матовости.
@kristin_ess
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