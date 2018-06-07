Хвост как у Ким Кардашьян на CFDA 2018. Как сделать такой же?

Обычно Ким Кардашьян (37) предпочитает делать идеально гладкий конский хвост, но в понедельник вечером на премию CFDA Fashion Awards 2018 она пришла с чуть растрепанным хвостиком.

Казалось бы, сделать такой проще простого. Но нет, по словам ее стилиста Криса Эпплтона, чтобы у тебя получился текстурированный хвост, нужно постараться!

Итак, первым делом важно подготовить волосы — для этого тебе пригодится мусс для укладки Color Wow Brass Banned Correct & Perfect Mousse. Он создаст нужный эффект на волосах. Затем важно придать блеск — на этот случай можешь взять Color Wow Pop & Lock Gloss Treatment.

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А после накрути несколько прядок на плойку (это необходимо, чтобы у тебя получились красивые волны), далее подвязываешь волосы лентой или резинкой — и готово!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hvost-kak-u-kim-kardashyan-na-cfda-2018-kak-sdelat-takoj-zhe/