Как бороться с расслоением ногтей на руках?

В жизни каждой женщины хотя бы раз случалось такое, что, проснувшись утром и взглянув на свои руки, она замечала изменение в состоянии собственных ногтей. Они потеряли свой прежний вид, начали расслаиваться и чаще ломаться, что, конечно же, не самое приятное событие. Все когда-нибудь сталкивались с этой проблемой. Зачастую это может быть связано с обычными и безобидными причинами, которые решаются крайне просто. МедикФорум выяснил, что сделать, чтобы ногти были здоровыми и сильными. Но современная медицина постановила, что расслоение ногтей не является проблемой исключительно косметического характера. Такой непотребный вид ноготков может свидетельствовать о различных заболеваниях, приводящих и к другим нарушениям. Поэтому для того, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы, необходимо комплексное решение, которое включает в себя лечение медикаментозными средствами, а также применение средств косметики.

Причины расслоения ногтей

Установить причину — решить половину дела. Для составления полной картины об этом явлении, необходимо как можно подробнее разобраться в причинах его появления. Именно от этих причин зависят дальнейшие действия, предпринимаемые в целях полного избавления от проблемы. Расслоение ногтей — это сигнал, оповещающий о множестве внешних и внутренних нарушений в работе организма, и, в том числе, может вызываться химическим и механическим отрицательным воздействием.

Агрессоры внешнего характера, способствующие образованию расслоений и трещин в ногтях: •Бытовая химия; •Косметика; •Неправильное удаление покрытий с ногтей, проведение некорректной процедуры по наращиванию ногтей; •Несоблюдение правил правильного маникюра, нарушение гигиеничности процесса; •Частое повреждение ногтей рук; •Сухость рук и переохлаждение.

Процессы внутри организма, провоцирующие расслоение ногтей

•Неправильная диета, нарушение питания, несбалансированность в рационе; •Нехватка минералов и витаминов (кальций, фосфор, белок, железо, витамины A, E и D); •Проблемы с желудком, болезни, связанные с желудочно-кишечным трактом; •Нарушение в работе эндокринной системы; •Заболевания почек, печени; •Кожные инфекции, лишай и грибковые заболевания; •Сбои в гормональной системе;

Как справиться с расслоением ногтей?

Как было видно ранее, существует множество тех или иных причин появления данной проблемы. И все они абсолютно разные, а потому решение не может быть универсальным. Всё зависит от причины возникновения этого явления. Для начала, рекомендуется сходить к врачу дерматологу или терапевту, чтобы там раскрыть вероятный список болезней, который можно легко вылечить, путем прохождения терапевтического курса, назначенного врачом. Косметические средства не помогут избавиться от расслоения ногтей, если этот симптом скрывает за собой какие-либо заболевания.

Если же причина появления этой неприятной проблемы кроются лишь в неправильном уходе за руками или пренебрежением к этому процессу, то следующие правила помогут справиться с расслоением ногтей: •Тщательно защищать свои руки от агрессивного воздействия бытовой химии, от негативных факторов внешней среды, например прямых солнечных лучей, излишнего холода и резкого перепада температур; •Выполнять маникюр гигиенично, пользуясь ванночкой для рук; •Использоваться только качественную косметическую продукцию, проверяя её состав; •Следить за своим питанием, добавив в него самые необходимые продукты, вроде, зелени, рыбы, овощей, мяса и орехов; •Принимать недостающие витамины;

Как лечить ногти?

Для лечения расслаивающихся ногтей отлично подойдет использование народных средств. Применение следующих рецептов поможет ногтям, питая их пластины, улучшая общее состояние кожи рук и структуру самих ногтей. Эти способы являются очень доступными и эффективными методами в борьбе с трещинами и расслоениями ногтей. Конечно, результаты их использования индивидуальны, но вреда они точно не смогут нанести. После медицинских приёмов следует вводить в пользование косметические средства, которые положительно повлияют на скорость восстановления структуры ногтевых пластин.

Отбеливающая питательная маска Отбеливая ноготки, эта питающая маска придает плотность и упругость ногтям, снабжая пластины множеством полезных элементов. Приготовить её довольно просто. Нужно выжать сок одного целого лимона и смешать его с оливковым маслом, приправленным солью. Полученную смесь необходимо распределить по ногтям и ждать 10 минут. Наносить такую маску рекомендуется каждый день на протяжении недели. Очищающая маска с витамином А Очень насыщенная маска, которая достаточно хорошо пропитывает кожу и ногтевую пластину, немного отбеливая ноготки и снабжая их витамином А. Приготовление: хорошенько прогреть оливковое масло, затем оставить его остывать; далее масло нужно смешать с солью и добавить витамин А и уксус. После приготовления, нужно втереть смесь в ноготь и ждать 15 минут. Та же рекомендация по времени: необходимо наносить её ежедневно в течение 7 дней. Фруктовая маска Такая маска оказывает очень благотворное воздействие на кожу и ногти рук, отлично укрепляя ноготки. Делать такую маску можно из разных продуктов. На выбор можно взять такие сочетания: лимонный сок и морковь, авокадо или киви, картофель и сливки (также можно использовать капусту), сметана и творог. А приготовление не зависит от выбранных ингредиентов. Первым шагом необходимо просто измельчить в блендере те продукты, которые были выбраны. Полученную смесь нужно поместить в резиновые перчатки (они должны быть больше рук). Руки в перчатках нужно держать от 15 до 20 минут. Чтобы добиться максимального эффекта, проводить подобные процедуры нужно около двух раз в неделю. Существует ещё множество хороших народных средств. Важно запомнить одно правило, которое касается применения этих медицинских методик. Все те способы, которые были представлены выше, окажут эффективное воздействие лишь только в том случае, если применять их постоянно, с расчетом на регулярность и долгосрочность лечения. Ранее эксперты рассказали, что маникюр может быть вреден для ногтей.