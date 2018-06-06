Стоп! Чем опасны средства для роста ресниц

Несколько лет назад бьюти-мир чествовал новых героев: гели, сыворотки и даже туши для роста ресниц. Результат от их использования действительно впечатляет. Через три недели после начала курса ресницы становятся гуще и длиннее. Традиционная ложка дегтя: врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (Гончарук) — о том, чем такие средства могут быть опасны.

Разная обертка — одно содержание

Сегодня средства для роста ресниц можно купить практически в любом киоске в переходе. Вне зависимости от производителя принцип их действия основан на использовании биматопроста — гормоноподобного вещества, которое назначается для лечения глаукомы (заболевания, характеризующегося повышением внутриглазного давления, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва).

Искусственный аналог простагландина применяют в медицине с тридцатых годов двадцатого века, но официально назначать его для снижения внутриглазного давления начали только в 2001 году. На рынке появился препарат Umigan, который реализовывался в виде капель. Четкой инструкции к нему не прилагалось: его втирали в ресничный контур, закапывали в глаза, совсем не соблюдая дозировку. В результате препарат прославился как «раздражитель» и «аллерген». При этом офтальмологи заметили: чем дольше пациент использует лекарственное средство на основе биматопроста, тем гуще и длиннее его ресницы. Производители косметики «позаимствовали» идею у врачей, и в 2005 году свет увидел первый кондиционер для роста ресниц Age Intervention Eyelash. А в 2008 компания Allergan, выпустившая капли Umigan, получила разрешение FDA на производство косметики с биматопростом в составе. Этому предшествовали 8 лет клинических испытаний.

После этого целые исследовательские группы из бьюти-индустрии стали трудиться над синтезированием простагландинов с таким же эффектом, как и у биматопроста. Новые вещества называются и обозначаются на упаковках по-разному. Принцип действия у них один: препарат увеличивает количество ресничных сосочков, отвечающих за длину и густоту.

Сертификаты FDA просто так не получают — их дают только действительно безопасным, проверенным ингредиентам. Поэтому о прямом вреде биматопроста говорить некорректно.

Кроме того, в средствах для роста ресниц, которые попадались мне, концентрация этого вещества очень маленькая. Другое дело, если есть аллергия на какой-либо компонент средства, либо вы не соблюдаете рекомендации производителя.

Внимание! При наличии любого офтальмологического заболевания перед использованием средства для роста ресниц проконсультируйтесь с врачом.

Стимул — реакция

Расскажу о вероятных побочных эффектах от использования средств для роста ресниц.

1) Раздражая ресничные сосочки, биматопрост может спровоцировать воспалительный процесс. Он, в свою очередь, иногда становится причиной дерматита или аллергического конъюнктивита. Если после использования средства для роста ресниц у вас слезятся глаза, появились зуд и раздражение, прекратите это делать.

2) Помимо биматопроста, многие средства для ресниц содержат дополнительные компоненты — экстракты лекарственных растений, эфирные масла, витамины. Они тоже могут спровоцировать аллергическую реакцию. Внимательно читайте состав — возможно среди ингредиентов найдете аллерген, который опасен именно для вас.

3) Препараты с большой концентрацией биматопроста могут снижать глазное давление, нарушая обменные процессы в сетчатке. Давление в глазном яблоке должно быть постоянным. Его сдвиг в большую или меньшую сторону нарушает нормальное функционирование зрительной системы.

4) Из-за препаратов на основе биматопроста (опять же, речь идет о средствах с высокой концентрацией вещества) может появляться сосудистая сетка на веках. Кожа в этой области очень тонкая — сосуды расположены неглубоко. Простагландины стимулируют кровообращение, и капиллярная сеть становится заметнее.

5) У некоторых биматопрост вызывает так называемый «синдром отмены»: как только перестаешь пользоваться препаратом, состояние ресниц ухудшается. Такой эффект характерен для многих гормональных и гормоноподобных средств. Нельзя резко прекращать их использование. Если наносили средство каждый вечер, начните это делать через день, затем через два, потом раз в неделю.

Есть ли альтернатива?

Знаю, что многие используют касторовое и другие натуральные масла в надежде, что ресницы станут длиннее. Во-первых, от них тоже могут быть побочные эффекты в виде аллергии (об этом писала выше). Репейное или касторовые масла способны улучшить состояние ресниц и бровей и сделать их более гибкими и гладкими, но они никак не влияют на рост — не ждите чудес.