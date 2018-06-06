Модные тренды: Какие косы популярны этим летом

Уже много лет плетение кос спасает девушек от летнего зноя и жуткой жары. А еще, заплетенные волосы, это красиво. Рассказываем, какие косички можно заплетать этим летом, а какие — категорически нельзя. Модные тренды: Какие косы популярны этим летомЭтим лето, любое плетение в стиле Юлии

Тимошенко строго запрещено. Собранные наверх и обрамлённые косой волосы должны

остаться в прошлом!

Так же, когда-то очень модные

прически с эффектом растрепанных волос и плетениями разного вида, сейчас лишь ненужное напоминание о былых временах. Конечно, коса в небрежном

стиле — это очень мило, легко и по-летнему, но, увы, времена подобных причесок

давно уже прошли и сейчас они выглядят больше глупо и неуместно, чем стильно и со вкусом.

Уже не первый год так называемые «боксерские» косы благодаря Ким Кардашьян являются чуть ли не главным трендом. Собственно, почему бы и нет? Стильно, минималистично и очень

удобно, потому что с ними можно ходить несколько дней не переплетая и не мучаясь лишний раз.

Правда, такие косы смотрятся

стильно только на длинных и густых волосах. Тем, у кого свои волосы не позволяют добиться должного эффекта, стилисты решили предложить приплетенные

пряди разной длины и всевозможных оттенков.

Ну и главный «мастхэв» этого

лета — Мамбо Твист. Заранее заготовленные косы приплетаются к вашим волосам и происходит волшебство. Конечно, подобные прически подходят далеко не всем, но что-то дерзкое и цепляющее в них все же есть!