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Модные тренды: Какие косы популярны этим летом
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Модные тренды: Какие косы популярны этим летом 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Уже много лет плетение кос спасает девушек от летнего зноя и жуткой жары. А еще, заплетенные волосы, это красиво. Рассказываем, какие косички можно заплетать этим летом, а какие — категорически нельзя. Модные тренды: Какие косы популярны этим летомЭтим лето, любое плетение в стиле Юлии
Тимошенко строго запрещено. Собранные наверх и обрамлённые косой волосы должны
остаться в прошлом!
Так же, когда-то очень модные
прически с эффектом растрепанных волос и плетениями разного вида, сейчас лишь ненужное напоминание о былых временах. Конечно, коса в небрежном
стиле — это очень мило, легко и по-летнему, но, увы, времена подобных причесок
давно уже прошли и сейчас они выглядят больше глупо и неуместно, чем стильно и  со вкусом.
Уже не первый год так  называемые «боксерские» косы благодаря Ким Кардашьян являются чуть ли не  главным трендом. Собственно, почему бы и нет? Стильно, минималистично и очень
удобно, потому что с ними можно ходить несколько дней не переплетая и не  мучаясь лишний раз.
Правда, такие косы смотрятся
стильно только на длинных и густых волосах. Тем, у кого свои волосы не  позволяют добиться должного эффекта, стилисты решили предложить приплетенные
пряди разной длины и всевозможных оттенков.
Ну и главный «мастхэв» этого
лета — Мамбо Твист. Заранее заготовленные косы приплетаются к вашим волосам и  происходит волшебство. Конечно, подобные прически подходят далеко не всем, но  что-то дерзкое и цепляющее в них все же есть!
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