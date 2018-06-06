10 простых лайфхаков, которые мгновенно улучшат внешний вид

Даже у самых красивых женщин бывают неудачные дни, когда отражение в зеркале совершенно не радует. И хуже всего, что такие моменты случаются накануне важных встреч или событий, когда жизненно важно быть на высоте и чувствовать себя абсолютно уверенно. К счастью, есть немало экспресс-хитростей, которые помогут мгновенно все исправить. Записывайте!Контрастный душ Если есть 15 минут, отправляйтесь в ванную и устройте себе контрастный душ: перепады температуры заставят кровь двигаться быстрее, вы почувствуете себя более бодрой, кожа приобретет ровный здоровый цвет, а глаза заблестят Только не выкручивайте горячий кран до предела — ожоги еще никому не пошли на пользу. Кстати, если нет времени на душ, просто вымойте руки попеременно в горячей и холодной воде — это тоже дает неплохой эффект. Средства от красных глаз

Во-первых, в аптеке можно приобрести специальные капли для таких случаев — только не пользуйтесь ими слишком часто, это именно «аварийное» средство. Во-вторых, отличное средство — пакетики черного чая. Они прекрасно справляются с темными кругами под глазами: залейте пакетики горячей водой, дайте немного остыть, приложите к векам и оставьте на 10-15 минут Наконец, с помощью обыкновенных ложек можно справиться с мешками под глазами: охладите ложки в морозилке и приложите к проблемным местам. Скраб

Очень простое и эффективное средство: кожа станет свежее, цвет лица — ровнее и лучше, а общий вид — более отдохнувший. И не забудьте про увлажняющий крем — после трудной ночи это именно то, что нужно коже. Кубик льда

Совсем здорово, если у вас в морозилке есть замороженный отвар ромашки, но сгодится и просто лед. Холод обеспечит приток крови к коже и сделает ее более свежей и красивой. Активированный уголь

Таблетка обычного активированного угля сделает вашу улыбку белее: просто положите таблетку на зубную щетку и как следует повозите ею по зубам. После этого почистите зубы с пастой, как обычно — ослепительная улыбка гарантирована. Шарф или платок

Нет, не на шею. Ничто так не портит внешний вид, как немытые или неудачно уложенные волосы. Если у вас нет времени вымыть голову или срочно исправить прическу, просто скрутите тюрбан из шарфа или платка — таким простым способом вы не только скроете неудачную прическу, но и сделаете образ более ярким и запоминающимся. Сухой шампунь

Если нет под рукой, можно использовать детскую присыпку: просто распылите на волосы у корней, подождите, пока пудра впитает кожное сало, и аккуратно вычешете остатки. Но этот способ подходит только обладательницам коротких волос: если у вас длинная и густая шевелюра, на вычесывание придется потратить слишком много времени. Лак для ногтей

Облупившийся маникюр — еще один «убийца» имиджа. Если нет времени и возможности снять покрытие, купите флакон любого лака с глиттером — и нанесите поверх покрытия. Блестки замаскируют все неровности. Только не переборщите!Яркая помада

Если несмотря на все старания глаза по-прежнему выглядят уставшими и потухшими, сделайте акцент на губах: яркая помада отвлечет внимание от глаз и «вытянет» имидж. Макияж

Первое правило — никаких стрелок! Они привлекут внимание к уставшим или покрасневшим глазам. Лучше подведите нижнее веко белым карандашом или тенями — это сделает взгляд более свежим.

Второе правило — откажитесь от черной туши в пользу синей. Она сделает белки глаз визуально более яркими и нейтрализует возможную красноту

Наконец, третье правило — аккуратней с румянами! Ваш выбор — максимально натуральные тона и никакого контурирования.