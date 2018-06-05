Самая модная прическа лета: высокий хвост на макушке, как у Беллы Хадид и Ким Кардашьян

Звездный список постоянно пополняется, ведь у такой прически масса достоинств. Такой хвост дает безоперационный эффект тотальной подтяжки лица. Именно в нем кроется секрет точеных скул Беллы Хадид, а вовсе не в умелом макияже и генетике. К тому же он визуально прибавляет несколько сантиметров в росте, что для Ким Кардашьян, чей рост всего 1,59 м, очень актуально. Так что этим летом забудьте о низком хвосте.