Самая модная прическа лета: высокий хвост на макушке, как у Беллы Хадид и Ким Кардашьян 

На смену низкому хвосту и непринужденным «серферским» волнам пришла новая укладка. Первые красавицы Голливуда одна за другой появляются с высоким хвостом на макушке, напоминающим чем-то детскую прическу «пальмочку». Среди прочих — Дженнифер Лопес, Белла Хадид и Ким Кардашьян.
Звездный список постоянно пополняется, ведь у такой прически масса достоинств. Такой хвост дает безоперационный эффект тотальной подтяжки лица. Именно в нем кроется секрет точеных скул Беллы Хадид, а вовсе не в умелом макияже и генетике. К тому же он визуально прибавляет несколько сантиметров в росте, что для Ким Кардашьян, чей рост всего 1,59 м, очень актуально. Так что этим летом забудьте о низком хвосте.