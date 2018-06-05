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Самая модная прическа лета: высокий хвост на макушке, как у Беллы Хадид и Ким Кардашьян
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Самая модная прическа лета: высокий хвост на макушке, как у Беллы Хадид и Ким Кардашьян 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
На смену низкому хвосту и непринужденным «серферским» волнам пришла новая укладка. Первые красавицы Голливуда одна за другой появляются с высоким хвостом на макушке, напоминающим чем-то детскую прическу «пальмочку». Среди прочих — Дженнифер Лопес, Белла Хадид и Ким Кардашьян.
Звездный список постоянно пополняется, ведь у такой прически масса достоинств. Такой хвост дает безоперационный эффект тотальной подтяжки лица. Именно в нем кроется секрет точеных скул Беллы Хадид, а вовсе не в умелом макияже и генетике. К тому же он визуально прибавляет несколько сантиметров в росте, что для Ким Кардашьян, чей рост всего 1,59 м, очень актуально. Так что этим летом забудьте о низком хвосте.
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