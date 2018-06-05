Хочешь счастья — будь блондинкой

Всемирный день блондинок все прогрессивное человечество отметило 31 мая. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев дал свою оценку персонажам с этим окрасом.

Если в трудной женской доле Выбираешь светлый путь, То меня послушай, что ли, И блондинкой в жизни будь.

Не брюнеткой и не рыжей, Не цветной, как небеса, Среди всех возможных стрижек Осветляйте волоса!

Внутренний, однако, голос, Выбрав фразу наобум, Шепчет: дескать, светлый волос — Это вам не светлый ум…

Я с годами, ставши старше, Сам умнею с каждым днем: Есть блондинки-секретарши, И блондинки за рулем,

И в отделе, где ботинки, И где модное белье, Не шатенки, а блондинки — Щебетуньи, е-мое!

Можно даже без диплома — В корках этих толку нет, Ну а если цвет — солома, Или платиновый цвет,

То карьера без заминки И без лишнего труда: Три в правительстве блондинки — Ну уж дальше-то куда?

Кто топочет у корыта, Чтобы блага сунуть в рот, Знает роль гидроперита Для движения вперед.

Всем уже давно известно: Президент или король Любят имидж тот чудесный, Что дает вам пергидроль!