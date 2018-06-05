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Хочешь счастья — будь блондинкой
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Хочешь счастья — будь блондинкой 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Всемирный день блондинок все прогрессивное человечество отметило 31 мая. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев дал свою оценку персонажам с этим окрасом.
Если в трудной женской доле Выбираешь светлый путь, То меня послушай, что ли, И блондинкой в жизни будь.
Не брюнеткой и не рыжей, Не цветной, как небеса, Среди всех возможных стрижек Осветляйте волоса!
Внутренний, однако, голос, Выбрав фразу наобум, Шепчет: дескать, светлый волос — Это вам не светлый ум…
Я с годами, ставши старше, Сам умнею с каждым днем: Есть блондинки-секретарши, И блондинки за рулем,
И в отделе, где ботинки, И где модное белье, Не шатенки, а блондинки — Щебетуньи, е-мое!
Можно даже без диплома — В корках этих толку нет, Ну а если цвет — солома, Или платиновый цвет,
То карьера без заминки И без лишнего труда: Три в правительстве блондинки — Ну уж дальше-то куда?
Кто топочет у корыта, Чтобы блага сунуть в рот, Знает роль гидроперита Для движения вперед.
Всем уже давно известно: Президент или король Любят имидж тот чудесный, Что дает вам пергидроль!
Не ходите даже к бабке, Буду я предельно груб: Вот брюнетка в Центробанке — Лихорадит бедный рубль!
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