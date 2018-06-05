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Летние прически, с которыми не будет жарко
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Летние прически, с которыми не будет жарко 

Peopletalk 53 минуты назад
Фото: Peopletalk
Что мы хотим от летних причесок? Легкости, непринужденности и простоты. А еще желательно, чтобы с ними не было жарко. О самых модных и, главное — «прохладных» укладках нам рассказали эксперты.
Летние стрижки
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Самый простой вариант — сделать модную текстурированную стрижку боб или пикси, и тогда даже в +40 тебе будет комфортно! «Особенно актуальны в этом сезоне короткие стрижки с графическими формами: например, нижняя затылочная зона полностью выбрита и сверху остается своего рода „шапочка“», — рассказывает Артём Клюкин.
Летние укладки
1. Легкие кудри
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«Желательно делать с прямыми концами, то есть волосы слегка волнистые, но концы при этом остаются прямыми», — уточняет Максим Рокицкий.
«Небрежные, едва заметные локоны сегодня больше напоминают пляжную историю. То есть это укладки, выполненные на горячие инструменты (на утюжок), — рассказывает Артём Клюкин. — Если есть какая-то собственная текстура (например, волосы вьются от природы), тогда их укладывают влажными — закручивают на клипсы или клеммы (маленькие зажимы) и после прогревают на диффузор».
2. Укладка с эффектом влажных волос
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Тут у тебя есть два варианта. «Прямые, даже отутюженные волосы, зачесанные назад, а кончики как будто слегка влажные, словно ты только что вышла из моря, — уточняет Максим Рокицкий. — Или же волосы чуть сырые у корней, а концы сухие».
«Учти, что при такой укладке волосы должны блестеть. Так что будь готова использовать гель, который создает сильную фиксацию, как бриолин, и придает нужное сияние», — отмечает Артём Клюкин.
3. Английские косы
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Косы, заплетенные от лица назад, с центральным пробором. «В этом году в моде плетения, и не простые, а обязательно с декором, — делится Максим Рокицкий. — Например, можно добавить искусственные волосы очень ярких неоновых оттенков».
4. Низкий небрежный пучок
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Тот самый в духе Меган Маркл (36) — естественный, немного растрепанный. Или как вариант — собранный из кос.
Летняя косметика для волос
Выбирай максимально легкие по текстуре средства, чтобы они не утяжеляли волосы. Полезны будут шампунь и кондиционер интенсивного увлажнения (так как под воздействием солнечных лучей волосы все равно становятся сухими, ломкими, пористыми). Однозначно тебе пригодятся полирующие сыворотки и масла с SPF. Также любое стайлинговое средство или несмываемый уход должны иметь УФ-защиту — это самое главное. А еще летний must have — это соленой спрей. Он искусственно делает волосы более крахмальными, более жестким и создает эффект «морской соли».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/letnie-pricheski-s-kotorymi-ne-budet-zharko/
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