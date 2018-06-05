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Не за горами: какие инновации в бьюти-индустрии нас ждут в скором времени
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Не за горами: какие инновации в бьюти-индустрии нас ждут в скором времени 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Многие из нас не могут оторваться от нашумевшего сериала «Черное зеркало» (если вы все еще его не смотрели, мы настоятельно рекомендуем заняться этим в ближайшие выходные!), в котором каждая серия посвящена тому, как технологии уже повлияли или повлияют в обозримом будущем на нашу жизнь. Мы решили найти плюсы научно-технической революции для бьюти-индустри и выбрали самые инновационные гаджеты, которые точно сделают нашу жизнь лучше (и проще).
2 в 1: Портативное зарядное устройство для телефона и зеркало
Женская сумочка, как известно, не резиновая (хотя мы и умудряемся запихнуть туда почти все наше приданое). Компании Hyper пришла гениальная идея совместить портативную зарядку для телефона с обычным компактным заркельцем. В итоге получилось действительно удобное устройство. Зарядила телефон, припудрила лицо и вновь готова к селфи.
Анализатор состояния волос от Henkel
Компания Henkel изобрела приспособление, которое сможет определить состояние ваших волос и тут же создать тот продукт для ухода за волосами, который вам необходим. Эта технология позволяет салонам анализировать молекулярную структуру вашего волоса и получать рекомендации от консультантов для того, чтобы подобрать правильный шампунь. Далее другое устройство при вас создает шампунь, основываясь на тех данных, которые были проанализированы ранее.
Трекер, способный отследить уровень солнечного излучения
Все мы любим красивый загар. Но, как известно, долгое нахождение под солнцем может быть очень опасным, даже если вы на несли на себя большое количество солнцезащитного крема (даже если SPF 50). Но и для этой проблемы компания L’oreal придумала решение. Разместив небольшой сенсор на большом пальце руки, человек через специальное приложение сможет получать информацию о том, когда ему лучше всего пойти позагорать, когда стоит нанести крем, а когда следует уйти в тень и отдохнуть от солнечных ванн. Идеальный маленький прибор, который поможет решить нам не только эстетические проблемы, но и предотвратить негативное влияние ультрафиолета на наше здоровье.
Бот для создания наклеек для ногтей от Preemadonna
Такая процедура, как маникюр, уже прочно вошла в нашу бьюти-рутину и вряд ли когда-либо выйдет из нее. Но в 21 веке индивидуальность играет важную роль даже в таком деле, как окрашивание ногтей лаком. Компания Preemadonna нашла решение — она создала бот, в которым мы сами выбираем тот рисунок, который хотим нанести на ногти (хоть на все 10). Процедура происходит очень просто: покрываем ноготь лаком, выбираем рисунок, ставим ноготь под специальную машинку-принтер и через секунду кастомизированный маникюр готов!
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