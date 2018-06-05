Обертывания для похудения: эффект, противопоказания, рекомендации

Чтобы добиться желаемого результата люди готовы на многое, а когда речь идет о красивой фигуре, то здесь никакие преграды не страшны. Но сегодня поговорим о способах, которые требуют тяжких физических нагрузок. Речь идет об обертывании в домашних условиях. Это приятный и полезный способ улучшить состояние кожи и подкорректировать формы. МедикФорум решил выяснить, как проводить эту процедуру правильно, что нужно о ней знать, и кому не рекомендуется делать обертывания для похудения.

Обертывания для похудения: плюсы метода

Следует рассмотреть все плюсы и минусы метода прежде, чем приступить к его применению. Предосторожность лишней не бывает, особенно, когда речь идет о здоровье человека. Обертывание благоприятно влияет на следующие процессы в организме: •Способствует очищению кожи; •Выводит лишнюю жидкость, токсины и шлаки; •Улучшает обмен веществ; •Тонизирует кожу и питает; •Обладает расслабляющим эффектом

Обертывания для похудения: противопоказания

Не смотря на перечень положительного воздействия этого метода на кожу и внутренние процессы, существует несколько условий, при которых проводить обертывания противопоказано.

Первая причина запрета — беременность. Так же воздержаться следует, если имеются гинекологические заболевания, опухоли. Если страдаете от заболевания почек, сердечнососудистой недостаточности или варикозного расширения вен ни в коем случае не проводите эту процедуру. Вообще любое мероприятие, которое собираетесь опробовать в домашних условиях, предварительно обговорите с врачом. Зачастую, не знание какие-либо особенностей собственного организма приводит к обратному эффекту. Сдайте все необходимые анализы и пройдите обследование, чтобы убедиться, что утягивающие процедуру не навредят вам.

Обертывания для похудения: основные правила

Не зависимо от того какой ингредиент станет основным в вашем обертывании, важно уделить внимание технике его нанесения, позиции и тела и прочим техническим моментам. Эффект зависит от делателей.

1. Заранее подготовьте смесь, которую будете наносить на себя. 2. Если процедура проводится впервые, нужно подготовить кожу: примите горячую ванну, используйте скраб. 3. Не трите кожу, а промокните ее махровым полотенцем. 4. Нанесите подготовленное средство на те части, которые нуждаются в коррекции. 5. Оберните пищевой пленкой места, куда было нанесено средство. Начинайте обматываться снизу вверх. 6. После того как эта процедура завершена, можете прилечь отдохнуть. Время ожидания 30-60 минут. 7. По истечении установленного времени аккуратно разрежьте пленку и смойте под душем остатки средства. 8. Можете принять горячую ванну, для усиления релаксирующего эффекта. 9. После завершения водных процедур нанесите на тело увлажняющее средство (его смывать не нужно!)

Обертывания для похудения: рецепты

Теперь вы знаете, как следует проводить процедуру обертывания, а, значит, пришло время переходить к главному моменту — приготовлению смеси, которую и будет наносить на тело. Существуют различные рецепты, поэтому стоит попробовать несколько вариантов, чтобы определиться с наиболее подходящим для себя методом.

Первый вариант — при помощи водорослей Вам понадобится фукус или ламинария, которые можно приобрести в самой обычной аптеке. 30 гамм ингредиентов заливаем кипяченной водой, но не только что снятой с огня (даем ей остыть 2-3 минуты). Оставляем растения настаиваться в течение 30 минут. после чего их можно смело наносить на проблемные зоны. Второй вариант — масляный Для приготовления этого рецепта необходимо обзавестись миндальным или оливковым маслом (50 мл), а также различными эфирными маслами () по половине чайной ложки каждого. Жидкости смешайте в одном сосуде и подогрейте в микроволновой печи до 50 градусов. Третий вариант — медовый Здесь вам понадобится, конечно же, сам мед (50 грамм) и несколько капель эфирных масел (любых). Раствор подогрейте, но не кипятите и наносите на тело. Четвертый вариант — шоколадный Приобретите порошок какао 300 грамм, залейте водой (500-600 мл) и вскипятите. Дайте жидкости остыть, чтобы кожа не пострадала во время нанесения препарата. Пятый вариант — кофейный Этот вариант пользуется наибольшей популярностью у женщин. Так как кофеин активно участвует в процессе расщепления жиров. Для приготовления волшебного состава нужно: 50 грамм нерастворимого кофе и 30-50 мл молока. Варить продукты следует до образования густой смеси, которую можно будет нанести на тело. Шестой вариант — горчичный На последок мы приготовили способ с «перчинкой». Многие женщины, испробовавшие его, утверждают, что эффект от него значительно выше, чем во всех других случаях, правда и вероятность получить ожег значительно больше. Поэтому прежде, чем нанести смесь на все проблемные зоны, опробуйте ее на руке. Для приготовления понадобится, горчичный порошок и мед. Их смешивают в равных долях (можно влить несколько капель оливкового масла) и подогревают, после чего можно мазать проблемные зоны.

Длительность, рекомендации при обертывании

Проводить подобные процедуры постоянно не рекомендуется. Всему есть предел, а, значит, нарушать правила не стоит. Итак, специалисты советуют применять метод с пищевой пленкой не более 14 раз (через день). Если по истечению этого срока вы не достигли желаемого результата, не отчаивайтесь. Выдержите паузу в 2 месяца и повторите курс заново. Ощутить изменения удастся уже после первой процедуру. Кожа станет более мягкой и нежной, появится упругость, ну а дальше будет только лучше. Но не думайте, что только лишь обертывание избавит от лишних килограмм. Данное мероприятие — это дополнительная процедура, а не базовый элемент похудения. Совместите ее с режимом правильного питания и физическими нагрузками, и тогда за месяц сможете не только значительно похудеть, но и избежать эффекта дряблой кожи. Тело приобретет вторую жизнь, а вы возможность полностью обновить гардероб, причем вещи придется покупать как минимум на 2 размера меньше. Дополнительные рекомендации: За час до проведения обертывания и час после него ничего не ешьте! Ранее эксперты рассказали, как избавиться от лишнего веса.