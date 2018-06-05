Новый brow-тренд: разноцветный шатуш для бровей

Новый тренд в окрашивании бровей придумала известный блогер-визажист Никки из Нидерландов (у которой в Instagram больше 10 тысяч подписчиков). «Идея сделать радужные брови пришла после моих экспериментов с макияжем глаз, — делится блогер. — Я уже не раз сочетала разноцветные тени и как-то подумала: а почему бы не повторить нечто подобное и с бровями?!»

https://www.youtube.com/watch?v=B_3fYZmMxws&feature=youtu.be Итак, чтобы сделать яркие брови, нужно смешать все оттенки радуги по технике окрашивания шатуш (когда один цвет плавно переходит в другой). Для левой брови Никки выбрала теплые цвета (оранжевый, красный и желтый), а для правой — трио более прохладных тонов (зеленый, синий, фиолетовый). Кстати, ее задумка настолько понравилась блогерам, что они стали так же красить свои брови!

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А ты решилась бы на такой эксперимент?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-brow-trend-raznotsvetnyj-shatush-dlya-brovej/