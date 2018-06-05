Ещё
Новый brow-тренд: разноцветный шатуш для бровей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый brow-тренд: разноцветный шатуш для бровей 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
Новый тренд в окрашивании бровей придумала известный блогер-визажист Никки из Нидерландов (у которой в Instagram больше 10 тысяч подписчиков). «Идея сделать радужные брови пришла после моих экспериментов с макияжем глаз, — делится блогер. — Я уже не раз сочетала разноцветные тени и как-то подумала: а почему бы не повторить нечто подобное и с бровями?!»
https://www.youtube.com/watch?v=B_3fYZmMxws&feature=youtu.be  Итак, чтобы сделать яркие брови, нужно смешать все оттенки радуги по технике окрашивания шатуш (когда один цвет плавно переходит в другой). Для левой брови Никки выбрала теплые цвета (оранжевый, красный и желтый), а для правой — трио более прохладных тонов (зеленый, синий, фиолетовый). Кстати, ее задумка настолько понравилась блогерам, что они стали так же красить свои брови!
все слайды
А ты решилась бы на такой эксперимент?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-brow-trend-raznotsvetnyj-shatush-dlya-brovej/
Peopletalk: последние новости
Главный пляжный nail-тренд. Тебе понадобится только вода! Где сделать антистрессовый уход для лица и экопокрытие для ногтей? Новый Insta-тренд в окрашивании: неоново-оранжевые волосы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза558
Путин осадил журналиста по-немецки250
Смертельный круиз7
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус293
Активы «Газпрома» арестованы410
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
04:02
Удар США по Сирии привел к гибели жителей
Ближний Восток Катастрофы
01:38
МЧС предупредило москвичей
Новости Москвы Общество
00:38
Премьер-министр Нидерландов вымыл за собой пол
В мире
03:06
Казахстан запретит бензин из России
СНГ В мире
04:07
«Жизнь в Екатеринбурге стала невыносимой»
Общество
05:04
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение