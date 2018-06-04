8 советов, как исправить цвет после неудачной покраски волос дома

У каждого бывала такая ситуация, когда вы покупали краску для волос в магазине, наносили ее, а потом результат оказывался ужасным. Вот некоторые советы о том, как бороться с самыми распространенными проблемами, связанными с цветом волос. Это советы от быстрых действий, чтобы замаскировать беспорядок до серьезных действий, которые могут изменить цвет волос кардинально. Итак, МедикФорум собрал советы для тех, кто смысл краску с волос и пришел в ужас.

1. Если волосы стали желтыми после обесцвечивания

Обычная забота всех блондинок, волосы могут быстро стать желтыми и похожими на волосы барби, особенно если вы используете неправильные средства для обесцвечивания.

Исправить это можно быстро. Дело в том, что фиолетовый цвет находится напротив желтого цвета на цветовом круге, так что этот оттенок подойдет, если вы хотите нейтрализовать теплые тона как можно скорее. Возьмите легкий шампунь и кондиционер с фиолетовым оттенком. Легкую желтизну это уберет очень быстро.

Долгосрочное решение этой проблемы в том, чтобы выбирать тона более холодные изначально. Стоит брать пепельные краски, прохладные цвета и избегайть оттенков, таких как карамель и мед, поскольку они, как правило, немного теплее. Также можно всегда держать под рукой оттеночный шампунь, чтобы варьировать количество фиолетового тонера для маскировки.

2. Ваши волосы стали рыжими

Эта проблема может случится с теми, кто красит волосы в светлые оттенки или в коричневые. В итоге может получится рыжий — очень упрямый цвет, который трудно убрать. Но нет ничего невозможного.

Фиолетовый также придет на помощь, если нужно избавиться от рыжего. Правда, стоит выбирать оттенок темнее, может быть, даже взять темно-синий. Кроме того, оттеночный шампунь не стоит в этом случае быстр смывать, используйте его как маску. Оставьте его на 10-15 минут и он избавить от неприятного оттенка.

В дальнейшем эту проблему стоит решить, осветляя волосы. Чаще всего рыжий получается при покраске таким тоном, который не может лечь корректно на волосы из-за большого количества пигмента, поэтому требуется более тщательное обесцвечивание.

Например, если ваши волосы темные, но вам нужна пепельная блондинка, вам нужно больше осветить волосы, а затем смягчить темные оттенки, добавив нужный оттенок.

3. Слишком пепельный белый

Может быть и обратная проблема. Может так получится, что вы не хотели слишком пепельный цвет, а он выглядит седым. Или даже серо-зеленым.

Первое, что можно сделать в этом случае — используйте очищающий шампунь, такой как Head & Shoulders, для следующих нескольких раз при мытье волос, это поможет быстрее убрать цвет. Если это не сработает, используйте теплый тонер, который добавит тепло в волосы. Смешайте его с небольшим количеством кондиционера и оставьте на 5-10 минут, затем смойте. Вы заметите, что волосы мгновенно станут теплее, и эти пепельные оттенки будут нейтрализованы.

В будущем пользуйтесь красками более теплых оттенков.

4. Корни отличаются по цвету от концов

Иногда краска для волос не так хорошо берет кори, и они отчаются по цвету от остальных волос. Быстро исправить это можно, покрасив отдельно только корни. При этом, не обязательно брать стойкую краску. Сухой шампунь для тонирования в этом случае может творить чудеса. В будущем важно понимать, что корни иногда нужно красить отдельно от остальных волос. Если вы не можете сделать это сами, обратитесь к специалисту, он будет использовать два оттенка, разделяя ваши волосы и сначала нанося краску на корни, затем смешивая оставшуюся часть — если нужно.

5. Одномерный цвет волос

Краска из коробки может дать неплохой результат, а может получится, что цвет будет слишком плоским. Волосы в таком случае выглядят недостаточно объемно.

Лучший способ быстро исправить ситуацию — сделать кудри. Несколько волн создадут иллюзию движения. Это поможет естественным образом отразить свет и компенсировать плоский одномерный цвет.

В будущем попросите у парикмахера сделать несколько бликов. Опытный стилист добавляет более светлые тона на середину или концы волос, используя технику свободной руки. Плоский цвет будет действовать как базовый оттенок, в то время как светлее основные оттенки блеска придадут волосам многоцветный вид.

6. Супер-полосатые блики

И снова может быть другая ситуация — волосы могут быть слишком полосатыми. Для того, чтобы быстро исправить ситуацию, можно использовать цветной сухой шампунь. Он закрасит блики и сделает их более ровными. В будущем стоит делать блики только очень небольшими, чтобы цвет получился ровнее.

7. Омбре не получилось

Может быть, что вы хотели сделать постепенный переход, а линия оказалась слишком заметной. Иногда единственное, что нужно сделать, это просто связать свои волосы, пока вы не придете в салон и не исправите цвет.

Можно собирать их в хвост или косу, это скроет проблему. Кроме того, участки ваших волос будут расти естественным образом с разной скоростью, поэтому это должно помочь разбить любые резкие цветовые линии. Но на это уйдет время.

8. Цвет слишком темный

Мы все сталкивались с таким, верно? Вы хотели иметь шоколадно-каштановые волосы, но в итоге получали черные-черные косу, которые сделали бы вашу внутреннюю 14-летнюю готку самодовольной, но 27-летней вам, который завтра утром встречается с боссом, это нравится не так сильно.

Во-первых, постарайтесь не паниковать (проще сказать, чем сделать, я знаю). Во-вторых, вымойте, промойте, а затем снова вымойте волосы. Существуют шампуни глубокой очистки, они могут сильно помочь в этом случае. Да ваши волосы будут сухими после этого, поэтому используйте маски, можно оставить их даже на ночь.

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