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Массаж сухой щеткой: как за пару минут в день добиться идеально гладкой кожи
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Массаж сухой щеткой: как за пару минут в день добиться идеально гладкой кожи 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Новый день #bazaarbeach — новый шаг навстречу телу мечты. Ежедневный сухой массаж даст гарантированные результаты в виде гладкой и подтянутой кожи уже через пару недель. Вам потребуется щетка, обязательно с натуральной щетиной, 5 минут и немного терпения. Перед принятием утреннего душа начинайте массировать сухое тело от ступней и вверх к ногам, бедрам, животу, спине и рукам (то есть по направлению лимфотока) круговыми и «линейными» движениями. Такая техника стимулирует лимфатическую систему, выводит токсины и нормализует обменные процессы, что в свою очередь предупреждает появление целлюлита. Не стоит забывать, что целлюлит — это не что иное как застой лимфы. Важно помнить, что самомассаж в обратном направлении не лучшим образом отразится на кровеносных сосудах. Еще одно достоинство — сухая щетка отшелушивает ороговевшие клетки лучше всякого скраба. После ритуала примите душ и нанесите немного любимого масла или увлажняющего крема для тела. Результат не заставит себя ждать.
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