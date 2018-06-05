Как не ослепнуть от макияжа

Австралии офтальмологи удалили вросшие в веки женщины затвердевшие комки туши — на больничную койку ее привело недостаточное очищение глаз от макияжа на протяжении многих лет. Врачи обеспокоены последствиями, которые может принести следование модным тенденциям.

Пятидесятилетняя домохозяйка из Австралии Тереза Линч обратилась к офтальмологу с жалобами на постоянное раздражение слизистой глаз и ощущение инородного тела, от которого не помогали специализированные капли.

Вывернув веки пациентки, офтальмолог Дана Робаэй обнаружила там скопления твердых черных отложений.

«О, боже. Я за всю карьеру такого не видела», — вырвалось у нее.

Белки глаз Линч были налиты кровью, веки воспалены. К моменту обращения к врачу у пациентки развился хронический конъюнктивит. Странные отложения угрожали зрению женщины, поэтому ее прооперировали под общей анастезией. Удаление черных комочков заняло полтора часа.

«Мне было так неприятно. Мои веки распухли и отяжелели, потому что я так долго тянула с обращением к врачу», — делится Линч.

Как оказалось, женщина любила наносить на ресницы густой слой туши. А вот тщательно снимать ее удосуживалась далеко не всегда, иногда и вовсе не смывая макияж на ночь. Долгие годы осыпавшиеся с ресниц частички туши забивались под веки, скапливались там, образуя плотные комки, врастали в слизистую. В конце концов их стало настолько много, что они начали вызывать дискомфорт и болезненные ощущения.

Линч была шокирована тем, что с ней произошло и испугалась, что нанесла непоправимый ущерб глазам.

«У меня выработалась дурная привычка — я наносила много косметики и не смывала ее. Я ни за что не должна была допускать, чтобы это зашло так далеко, — признается она. — Очень важно снимать макияж каждый вечер. Нельзя пропускать эту процедуру».

Доктор Робаэй опубликовала отчет о лечении пациентки в журнале Opthamology.

По ее словам, этот случай — хороший повод поговорить об опасностях ежедневного использования продуктов индустрии красоты.

«Немногие женщины серьезно относятся к очищению ресниц от туши. Следует делать это более тщательно, — говорит она. — Случай Линч удивителен, я не сталкивалась с подобным ранее. Но это риск, о котором мало кто знает».

Линч рисковала ослепнуть — каждый раз, когда она моргала, отвердевшие комки туши травмировали глазные яблоки. Если бы в царапины на поверхности глазного яблока попала инфекция, результат мог оказаться весьма плачевным.

«Это чуть ее не искалечило. Она страдала от постоянного травмирования роговицы и слизистой век. Ощущения при этом — как если бы кто-то бросил вам в глаза горсть песка», — отмечает Робаэй.

Тушь для ресниц, как правило, содержит масла, воск, воду и пигменты, например, оксид железа. Эти ингредиенты безопасны, но рано или поздно любая тушь начинает осыпаться с ресниц. И в этом случае она способна забиться под веко.

Неизвестно, какую именно тушь использовала Линч, но удлиняющие туши также содержат крошечные синтетические волокна, которые с еще большей вероятностью могут осыпаться с ресниц и попасть в глаза.

Офтальмолог Люк Арундел рекомендует не наносить косметику на внутреннее веко — что бы ни советовали модные журналы, такой макияж повышает риск травмировать глаза или занести инфекцию.

«Было проведено небольшое исследование, посвященное рискам нанесения подводки на кожу вдоль линии роста ресниц и на внутреннее веко. Как оказалось, частицы подводки в гораздо большем количестве забиваются под веко при нанесении ее на слизистую», — рассказывает он.

Кроме того, попадание частиц подводки или туши на слизистую может вызвать дискомфорт у людей, которые носят контактные линзы.

Не следует пользоваться косметикой после истечения срока годности.

Несмотря на то, что он указывается на практически любом косметическом средстве, по данным бразильских исследователей, 97,9% людей используют или ранее использовали косметическую продукцию с истекшим сроком годности.

При этом анализ 40 образцов туши для ресниц, у которой истек срок годности, показал наличие стафилококка в 79% образцов и синегнойной палочки — в 13%.

Несут в себе опасность и накладные ресницы. Выпадение собственных ресниц — самое безобидное из возможных последствий, хотя повреждение волосяных луковиц может привести к тому, что новые ресницы уже просто не вырастут. Среди других угроз здоровью — конъюнктивит и даже повреждение роговицы при удалении накладных ресниц пинцетом.

Не рекомендуют офтальмологи и злоупотреблять контактными линзами исключительно в косметических целях.

И, разумеется, при появлении раздражения, пересыхания слизистой глаз или излишней слезоточивости следует не затягивать с визитом к врачу.