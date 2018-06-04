«От голодания я становлюсь невменяемой»: Елена Подкаминская рассказала о своем режиме питания и любимых процедурах для красоты

39-летняя Елена Подкаминская считается одной из самых красивых актрис современного кино и театра. На днях она поведала о том, какой диеты придерживается и что делает для того, чтобы справиться с маленькими недостатками внешности.

Мама двух очаровательных дочек Елена Подкаминская недавно стала послом красоты Braun в России . По такому случаю портал WMJ.ru разузнал у звезды сериала «Кухня» и одноименного фильма все о любимых бьюти-процедурах, восстановлении формы после родов и ежедневных ритуалах красоты.

«Моя диета называется «кормящая мама», ведь я придерживаюсь грудного вскармливания и не использую молочные смеси. Хотя уже позволяю себе немного расширить меню. Я никогда не соблюдала никаких диет, и голодание — это точно не про меня. Мое спасение — раздельное питание, я давно придерживаюсь такого режима и не чувствую себя обделенной», — заявила Елена.

«Я заметила, что на внешности сказываются мои неизбежные ночные бдения кормящей мамы, и естественные «тени» под глазами имеют место быть. Но мой виртуозный визажист, честь и хвала ей, с этими трудностями справляется! Вообще с могу спокойно выйти на улицу без макияжа. Однако с тех пор, как меня стали узнавать, я чувствую большую ответственность за свой внешний вид. Мой минимум — это тон, подкрашенные ресницы, а еще я очень люблю румяна. У меня бледная кожа, поэтому персиковые щечки придают мне свежий вид, и это прибавляет мне уверенности», — призналась актриса.

Елена также рассказала, что у нее от природы крепкие и густые волосы, хотя после рождения младшей дочки ее шевелюра стала немного редеть, и тогда звезда воспользовалась советом парикмахера и купила необходимые средства в аптеке.

Фото: Instagram