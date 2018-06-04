Ещё
«От голодания я становлюсь невменяемой»: Елена Подкаминская рассказала о своем режиме питания и любимых процедурах для красоты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«От голодания я становлюсь невменяемой»: Елена Подкаминская рассказала о своем режиме питания и любимых процедурах для красоты 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
39-летняя Елена Подкаминская считается одной из самых красивых актрис современного кино и театра. На днях она поведала о том, какой диеты придерживается и что делает для того, чтобы справиться с маленькими недостатками внешности.
Мама двух очаровательных дочек Елена Подкаминская недавно стала послом красоты Braun в России. По такому случаю портал WMJ.ru разузнал у звезды сериала «Кухня» и одноименного фильма все о любимых бьюти-процедурах, восстановлении формы после родов и ежедневных ритуалах красоты.
«Моя диета называется «кормящая мама», ведь я придерживаюсь грудного вскармливания и не использую молочные смеси. Хотя уже позволяю себе немного расширить меню. Я никогда не соблюдала никаких диет, и голодание — это точно не про меня. Мое спасение — раздельное питание, я давно придерживаюсь такого режима и не чувствую себя обделенной», — заявила Елена.
«Я заметила, что на внешности сказываются мои неизбежные ночные бдения кормящей мамы, и естественные «тени» под глазами имеют место быть. Но мой виртуозный визажист, честь и хвала ей, с этими трудностями справляется! Вообще с могу спокойно выйти на улицу без макияжа. Однако с тех пор, как меня стали узнавать, я чувствую большую ответственность за свой внешний вид. Мой минимум — это тон, подкрашенные ресницы, а еще я очень люблю румяна. У меня бледная кожа, поэтому персиковые щечки придают мне свежий вид, и это прибавляет мне уверенности», — призналась актриса.
Елена также рассказала, что у нее от природы крепкие и густые волосы, хотя после рождения младшей дочки ее шевелюра стала немного редеть, и тогда звезда воспользовалась советом парикмахера и купила необходимые средства в аптеке.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
18-летняя Диана Шурыгина сделала аборт Дмитрий Шепелев рассказал о неожиданных болезнях сына и показал его новое фото Настасья Самбурская рассказала, куда пропала с радаров светской хроники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина закрыла Азовское море177
Путин провел масштабные увольнения силовиков171
Киев выразил России протест85
Российский миллиардер засудит Британию38
Путин подписал ответ США344
Видео
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
02:52
В Сети высмеяли «последнее прощай» Порошенко
В мире Украина
01:04
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Политика Криминал
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение