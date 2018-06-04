Ужасный маникюр звезд: жуткий дизайн и облупившийся лак

Еще Коко Шанель говорила о том, что руки — визитная карточка женщины. Но кое-кто об этом благополучно забыл. Мы сделали подборку звезд, которые не считают зазорным появиться на публике с ужасным маникюром или вообще без него.

Кажется, о привычке поп-звезды грызть ногти не слышал только ленивый и сама Бритни. Девушка продолжает шокировать публику облезшим лаком, искусанными ногтями и кровоточащими заусенцами.

Может, Шакира просто хотела накрасить ногти под принт своей блузки? Весьма сомнительный выбор. У звезды ужасный маникюр. Точнее, его нет.

Это, конечно, лучше, чем у Шакиры, но если выбирать тотал нюд, лучше позаботиться о том, чтобы под ногтями не было грязи. Может, Калиста просто не успела заскочить в маникюрный салон, а ухаживать самостоятельно за руками звездам не пристало?

Синтия Эриво: все лучшее сразу

А вот Синтия Эриво подошла к вопросу основательно, даже слишком. Для фестиваля Met Gala девушке рисовали ногти целых два дня: в первый сделали наброски, а во второй раскрашивали эскизы. В итоге на ногтях певицы появилась картина Микеланджело «Сотворение Адама», щедро приправленная стразами и цепью. Синтия, ты действительно считаешь, что это стильно?

Кеша: слово неприличное написано

Экстравагантная Кеша написала на ногте неприличное слово, а потом передумала и решила скрыть погрешность объемными цветами. Иначе как объяснить вот это все?

Сальме Хайек к маникюршам ходить лень. Подстригла ногти — и хорошо.

Зачем тратить время на маникюр, если можно «аккуратно» накрасить ногти «неброским» черным лаком. Правда, Кристен?

Ногти Мадонны выглядят так, словно она их прищемила дверью — и под ними образовались синяки. К слову, сама певица не демонстрировала этот маникюр. В этом ей помогла Кэти Перри, выложив в Instagram серию фотографий с поп-дивой. Может, это просто зависть?

Эми Пёрди: пока не облупится, не трогай

Ну и что, что ногти отросли? Зато смотрите, какая стойкость у этого лака. На минуточку, это даже не гель. Надо срочно узнать у Эми, какой это бренд.

Кьяра Ферраньи: шеллак раз в месяц

Все еще корите себя за отросший гель-лак? Берите пример с Ферраньи. А может, в Голливуде просто модно носить отросшие ногти красного цвета?

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