Как бороться с целлюлитом: самые эффективные способы, которые предлагают специалисты

Ухаживая за кожей или волосами, мы используем целую систему из салонных процедур и домашних средств, которые помогают нам добиться наилучшего результата. В борьбе с целлюлитом также важна системность, чтобы бы без стеснения и с полной уверенностью надеть летом любимый купальник. Специалисты салона Bronze&Beauty рассказали нам о том, какие существуют профессиональные процедуры против целлюлита и как важно дополнять их домашним косметическим уходом. Как бороться с целлюлитом: самые эффективные способы, которые предлагают специалистыДля начала нужно разобраться с тем, какие существуют салонные

процедуры, направленные на борьбу с целлюлитом. Основные и наиболее популярные

из них: аппаратные методики LPG -массаж

и эндосфера, обёртывания и ручной массаж.

LPG -массаж

производится с помощью специального аппарата, отдаленно похожего на гибрид

пылесоса и платежного терминала. Во время процедуры вас, одетую в специальный

костюм, обрабатывают этим аппаратом, который засасывает складки жира с помощью

вакуума и разминает их. Под воздействием вакуума и давления у жировых клеток не остается другого выхода, как деформироваться и растерять часть своего жира.

Эндосфера еще один специализированный аппарат против

целлюлита. Прибор представляет собой насадку, где находятся вращающиеся сферы.

Эти сферы при вращении создают вибрацию и микроволну, что помогает вывести из организма излишки жира, жидкости и токсины. Антицеллюлитный массаж один из старейших способов борьбы с целлюлитом, который, по мнению специалистов, практиковался еще в Древней

Греции , и даже сейчас он вне конкуренции. Проводится он без применения препаратов, специалист

работает руками, а для лучшего эффекта использует масла, лосьоны и скрабы.

Массаж улучшает мышечный тонус и кровообращение, повышает эластичность кожи и ускоряет выведение лишней жидкости.

Один из самых популярных вариантов борьбы с целлюлитом — обертывание.

Специальная смесь наносится на проблемную часть тела и оборачивается пленкой.

Происходящее под пленкой напоминает парник, где ускоряется процесс циркуляции

жидкостей. Это помогает вывести токсины и улучшить кровообращение. Отличная новинка — талассо-обертывание Fabbrimarine.

Его компоненты, среди которых более 55 видов морских растений и морская

вода, легко проникают в кожу, так как химический состав морской воды

близок к составу плазмы крови человека. Среди всех процедур выделить одну наиболее действенную

невозможно. Все это будет работать лишь в виде системы, которая представляет из себя комбинацию различных методик. У каждой процедуры совершенно разные

точки приложения, поэтому наилучший результат получится при грамотно

составленной программе салонных процедур вместе с домашним уходом.

Многое зависит и от частоты проведения процедур. Посещать

салон раз в неделю очень хорошо, но если у вас есть возможность, то постарайтесь делать процедуры не менее трех раз в неделю. Затем частоту можно

снизить и продолжить процедуры до достижения нужного результата, не забывая при этом и про поддерживающий домашний уход.

Когда вы добились того, чего хотели, и целлюлит покинул вас,

следует заняться закреплением результата. Как правило, такие закрепляющие

процедуры проходят 2 раза в неделю и назначаются индивидуально. Плюс ко всему, специалисты подберут средства для домашнего ухода, которые также

нацелены на закрепление. Как вы могли заметить, домашние процедуры, направленные на борьбу

с целлюлитом — это 50% успеха. Это не значит, что выполнение салонных процедур

вы также можете перенести к себе домой или полностью исключить их и заменить на домашние. Во-первых, салонные процедуры невозможны в домашних условиях из-за отсутствия

аппаратов и нужных знаний. Во-вторых, все что вы можете делать дома — пилинги,

домашние обёртывания, специальные ванны — должны быть направлены на поддержание салонной программы. Читайте также: 9 секретов нанесения макияжа, которые помогут вам выглядеть моложе своих лет 14 парфюмированных средств, которые с легкостью заменят летом духи