Как бороться с целлюлитом: самые эффективные способы, которые предлагают специалисты 

Ухаживая за кожей или волосами, мы используем целую систему из салонных процедур и домашних средств, которые помогают нам добиться наилучшего результата. В борьбе с целлюлитом также важна системность, чтобы бы без стеснения и с полной уверенностью надеть летом любимый купальник. Специалисты салона Bronze&Beauty рассказали нам о том, какие существуют профессиональные процедуры против целлюлита и как важно дополнять их домашним косметическим уходом. Как бороться с целлюлитом: самые эффективные способы, которые предлагают специалистыДля начала нужно разобраться с тем, какие существуют салонные
процедуры, направленные на борьбу с целлюлитом. Основные и наиболее популярные
из них: аппаратные методики LPG -массаж
и эндосфера, обёртывания и ручной массаж.
LPG -массаж
производится с помощью специального аппарата, отдаленно похожего на гибрид
пылесоса и платежного терминала. Во время процедуры вас, одетую в специальный
костюм, обрабатывают этим аппаратом, который засасывает складки жира с помощью
вакуума и разминает их. Под воздействием вакуума и давления у жировых клеток не остается другого выхода, как деформироваться и растерять часть своего жира.
Эндосфера еще один специализированный аппарат против
целлюлита. Прибор представляет собой насадку, где находятся вращающиеся сферы.
Эти сферы при вращении создают вибрацию и микроволну, что помогает вывести из организма излишки жира, жидкости и токсины. Антицеллюлитный массаж один из старейших способов борьбы с целлюлитом, который, по мнению специалистов, практиковался еще в Древней
Греции, и даже сейчас он вне конкуренции. Проводится он без применения препаратов, специалист
работает руками, а для лучшего эффекта использует масла, лосьоны и скрабы.
Массаж улучшает мышечный тонус и кровообращение, повышает эластичность кожи и ускоряет выведение лишней жидкости.
Один из самых популярных вариантов борьбы с целлюлитом — обертывание.
Специальная смесь наносится на проблемную часть тела и оборачивается пленкой.
Происходящее под пленкой напоминает парник, где ускоряется процесс циркуляции
жидкостей. Это помогает вывести токсины и улучшить кровообращение. Отличная новинка — талассо-обертывание Fabbrimarine.
Его компоненты, среди которых более 55 видов морских растений и морская
вода, легко проникают в кожу, так как химический состав морской воды
близок к составу плазмы крови человека. Среди всех процедур выделить одну наиболее действенную
невозможно. Все это будет работать лишь в виде системы, которая представляет из себя комбинацию различных методик. У каждой процедуры совершенно разные
точки приложения, поэтому наилучший результат получится при грамотно
составленной программе салонных процедур вместе с домашним уходом.
Многое зависит и от частоты проведения процедур. Посещать
салон раз в неделю очень хорошо, но если у вас есть возможность, то постарайтесь делать процедуры не менее трех раз в неделю. Затем частоту можно
снизить и продолжить процедуры до достижения нужного результата, не забывая при этом и про поддерживающий домашний уход.
Когда вы добились того, чего хотели, и целлюлит покинул вас,
следует заняться закреплением результата. Как правило, такие закрепляющие
процедуры проходят 2 раза в неделю и назначаются индивидуально. Плюс ко всему, специалисты подберут средства для домашнего ухода, которые также
нацелены на закрепление. Как вы могли заметить, домашние процедуры, направленные на борьбу
с целлюлитом — это 50% успеха. Это не значит, что выполнение салонных процедур
вы также можете перенести к себе домой или полностью исключить их и заменить на домашние. Во-первых, салонные процедуры невозможны в домашних условиях из-за отсутствия
аппаратов и нужных знаний. Во-вторых, все что вы можете делать дома — пилинги,
домашние обёртывания, специальные ванны — должны быть направлены на поддержание салонной программы. Читайте также: 9 секретов нанесения макияжа, которые помогут вам выглядеть моложе своих лет 14 парфюмированных средств, которые с легкостью заменят летом духи