Что можно ожидать, когда вы в первый раз делаете эпиляцию бикини-воска

Кажется, что никакая здравомыслящая женщина никогда не заплатит большие деньги, чтобы получить горячий воск на зону бикини, чтобы вырвать им все волосы. Тем не менее эпиляция бикини воском является довольно стандартной процедурой ухода для тысяч женщин, которые регулярно заказывают сеанс каждый месяц, не моргнув глазом.

Если вы никогда не пробовали восковую эпиляцию бикини, но подумываете о том, чтобы попробовать, вот то, что вам нужно знать о происходящем после того, как вы преодолеете основное смущение, раздеваясь перед совершенно незнакомом человеком. МедикФорум выяснил все, что нужно знать об этой процедуре.

1. Каждый чувствует себя немногосмущенным, особенно первые несколько раз.

Но помните, косметические эксперты видели это ВСЕ до этого и ежедневно выполняют свои функции и эпилируют бикини воском. Беспокойство о том, слишком ли много у вас волос и как вообще ваша зона бикини выглядит, нормально, хотя, необязательно. Попробуйте побороть страх, осознав, что это работа вашего мастера и не стоит стесняться также, как вы не стесняетесь, например, врачей.

2. Существует несколько категорийудаления волос из зоны бикинис помощью воска, которые определяют, сколько именно нужно волос удалсть.

Есть много различных форм и стилей бикини, но классическая форма — это собственно «бикини» и она включает в себя простое убранство волос спереди и немного ниже, так что они больше не выходят за пределы вашей линии белья. Эта процедура подходит для первого раза, чтобы вы могли понять, насколько ваш болевой порог подходит для того, чтобы делать такую эпиляцию. Кроме того, это позволяет привыкнуть к тому, что специалист обрабатывает достаточно интимную зону.

«Бразильское бикини» подразумевает намного большее удаления волос — обычно оставляется только «посадочная полоса» волос спереди, и все волосы ниже удаляются. «Голливудское бикини» — это полное удаление волос, спереди назад. Сейчас одно из самых модных бикини, поскольку женщины стремятся к полной гладкости и хотят избавиться от абсолютно всех лишних волос. Многие салоны предлагают воск «Высокий бикини» или «G String», который позволяет избавиться от лишних волос немного более тщательно, чем позволяет классическая форма «Бикини», и включает в себя волосы, удаленные сверху, чтобы позволить носить более открытое белье без риска обнажить участок с волосами.

3. Ваш специалист попросит вас лечь на салонную кровать / диван и снять одежду ниже талии.

Это не значит, что вы должны снимать даже ваши трусики. Белье в этом случае можно оставить, если оно достаточно свободно. Многие люди на процедуре удаления волос с зоны бикини не снимают белье, выбирая просто заранее такие трусики, которые позволяют их свободно отодвигать в сторону. Настоящие профессионалы очень умело работают вокруг ваших трусиков, чтобы решить вопрос со стеснением. Это компромисс для вас, если именно стеснение останавливает вас перед тем, чтобы попробовать эту процедуру.

4. Если вам нужно глубокое удаление волос, например, бразильское или голливудское, ваш специалист может предложить одноразовое белье, чтобы вы не чувствовали себя раздетой.

Некоторые салоны, предлагающие услугу горячего воска без полосок, также могут предпочитать работать без всякого белья, отказываясь даже от одноразовых трусиков.

Однако, ваше чувство комфорта должно быть на первом месте, поэтому, если вы чувствуете дискомфорт, уходите. Найдите такого специалиста, который сможет работать хотя бы с одноразовым бельем, если боится испачкать ваше. Поверьте, настоящий профи сможет это сделать.

5. Терапевт обычно просит, что вы разогнули одну ногу в колене, а другую согнули на кушетке под прямым углом, обнажая одну сторону линии бикини.

Это нормальная поза для удаления волос с зоны бикини. Кроме того, после того, как вы примете эту позу, специалист должен приложить ткань к краю белья, чтобы защитить его от воска.

6. Надев перчатки, специалист наносит расплавленный горячий воск на небольшой участок волос с помощью шпателя — он теплый, не слишком горячий.

Затем поверх воска наносится полоска ткани или муслина, эксперт надавливает на несколько секунд, держит кожу натянутой и дергает полоску одним резким движением. Она продолжает повторять этот процесс, пока все не будет закончено. Это происходит достаточно быстро, поскольку мастер уже имеет навык и делает все буквально на автомате.

7. Мастер иногда должен совершать действия близко к интимным зонам, а иногда может прикоснуться к ним.

Это странно, но необходимо. Иногда мастер может натягивать кожу в интимной зоне, чтобы эпиляция прошла качественно.

8. Насколько это болезненно?

У всех разные болевые пороги. Обычно в первый раз процедура перехватывает дыхание, но определенно становится легче, чем больше вы это делаете. В некоторых местах вы вряд ли вздрогнете; другие участки будут приводить к тому, что вы захотите закричать или выругаться, но в любом случае все закончится достаточно быстро.

Лучшие мастера работают на небольших участках и надавливают на кожу сразу же после снятия восковой полосы, чтобы унять боль, поэтому попросите своего мастера работать таким образом. Также полезно принимать ибупрофен за час до процедуры. Но не пейте таблетки, прежде, чем не попробуете процедуру, возможно, она окажется и не такой болезненно, как вы думаете.

9. Терапевт заканчивает, проверяя работу и удаляя все оставшиеся одиночные волосы с помощью пинцета.

Раздражает, но важно. Тогда эффект действительно будет идеальным.

10. Наконец, используетсяуспокаивающий крем.

Эта часть процедуры самая приятная, поскольку кожа наконец почувствует успокоение и облегчение.

11. Небольшое покраснение — это нормально в течение нескольких часов.

Когда покраснение сходит, кожа станет гладкой и приятной на ощупь. В следующий раз проводить процедуру можно будет через 3-4 недели. Ранее эксперты рассказали о воске как о средстве для депиляции.