Фото-, электро— или лазерная эпиляция: что избавит от нежелательных волос навсегда?

Светлана Кравцова, косметолог-эстетист центра косметологии «ЭпилСити»

Фотоэпиляция

Фотоэпиляция — метод, при котором на волоски воздействуют с помощью светового потока. Под воздействием света волосяные луковицы нагреваются и разрушаются. Волосы выпадают уже после первого сеанса.

Чтобы минимизировать болезненные ощущения перед процедурой, врач наносит на кожу гель (он же защищает от ожогов). А на глаза пациента надевают специальные очки для защиты их от вспышек. Далее врач медленно проводит аппаратом по коже, обрабатывая необходимые зоны.

Количество процедур для полного удаления волос: 10-14 Плюсы: главный плюс фотоэпиляции — безболезненность и отсутствие кожных повреждений. А также высокая эффективность в работе с темными волосами.

Минусы: фотовспышка совершенно не борется со светлыми и пушковыми волосами.

Электроэпиляция

В процессе этой процедуры в волосяной фолликул вводится тонкая игла с электродом и разрушает его, воздействуя электрическим током. Так как метод эпиляции является болезненным, пациенту предлагают варианты обезболивания.

Количество процедур для полного удаления волос: от 15-30 сеансов

Плюсы: хороший и качественный результат. Такая эпиляция подходит для светлых и темных волос. В среднем этот метод достаточно бюджетный: стоимость одной минуты начинается от 20 рублей.

Минусы: к минусам можно отнести длительность сеанса (например, электроэпиляция зоны глубокого бикини может длиться до четырех часов). А еще для особо чувствительных пациентов эпиляция может оказаться болезненной даже с анестезией.

Лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция является световой методикой удаления волос. В процессе процедуры волосяной фолликул разрушает лазерный луч. На обработанном лазером участке рост волос прекращается.

Количество процедур для полного удаления волос: 6-8 сеансов

Плюсы: высокая эффективность и безболезненность. После лазерной эпиляции волосы выпадают в течение 3-4 недель.

Минусы: высокая стоимость. Для тех, у кого светлые или пушковые волосы, лазерная эпиляция совершенно бесполезна.

Домашняя фото— и лазерная эпиляция

Сейчас бренды представляют все больше гаджетов для домашней эпиляции. Однако их нельзя назвать профессиональными аппаратами, поэтому и эффекта, сравнимого с процедурами в клиниках, ждать не стоит.

Количество процедур для полного удаления волос: аппараты для домашнего использования не имеют большой силы светового потока, поэтому и удалить с их помощью волосы навсегда нельзя.

Плюсы: эти аппараты подходят для тех, кто уже прошел основной курс борьбы с нежелательными волосами в профильном центре и хочет удалить оставшиеся.

Минусы: в глобальном смысле навредить себе с помощью домашнего гаджета сложно, но известны случаи, когда после неграмотного использования появлялась пигментации, возникали ожоги.

Еще варианты эпиляции:

Лето в разгаре: несколько слов в защиту эпиляции волос

Удаление волос на теле: выбираем способ

Прощайте, усики! Салонные процедуры, которые избавят от волосков на лице