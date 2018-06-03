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Фото-, электро— или лазерная эпиляция: что избавит от нежелательных волос навсегда?
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Фото-, электро— или лазерная эпиляция: что избавит от нежелательных волос навсегда? 

Я Покупаю 36 минут назад
Фото: Я Покупаю
Светлана Кравцова, косметолог-эстетист центра косметологии «ЭпилСити»
Фотоэпиляция
Фотоэпиляция — метод, при котором на волоски воздействуют с помощью светового потока. Под воздействием света волосяные луковицы нагреваются и разрушаются. Волосы выпадают уже после первого сеанса.
Чтобы минимизировать болезненные ощущения перед процедурой, врач наносит на кожу гель (он же защищает от ожогов). А на глаза пациента надевают специальные очки для защиты их от вспышек. Далее врач медленно проводит аппаратом по коже, обрабатывая необходимые зоны.
Количество процедур для полного удаления волос: 10-14  Плюсы: главный плюс фотоэпиляции — безболезненность и отсутствие кожных повреждений. А также высокая эффективность в работе с темными волосами.
Минусы: фотовспышка совершенно не борется со светлыми и пушковыми волосами.
Электроэпиляция
В процессе этой процедуры в волосяной фолликул вводится тонкая игла с электродом и разрушает его, воздействуя электрическим током. Так как метод эпиляции является болезненным, пациенту предлагают варианты обезболивания.
Количество процедур для полного удаления волос: от 15-30 сеансов
Плюсы: хороший и качественный результат. Такая эпиляция подходит для светлых и темных волос. В среднем этот метод достаточно бюджетный: стоимость одной минуты начинается от 20 рублей.
Минусы: к минусам можно отнести длительность сеанса (например, электроэпиляция зоны глубокого бикини может длиться до четырех часов). А еще для особо чувствительных пациентов эпиляция может оказаться болезненной даже с анестезией.
Лазерная эпиляция
Лазерная эпиляция является световой методикой удаления волос. В процессе процедуры волосяной фолликул разрушает лазерный луч. На обработанном лазером участке рост волос прекращается.
Количество процедур для полного удаления волос: 6-8 сеансов
Плюсы: высокая эффективность и безболезненность. После лазерной эпиляции волосы выпадают в течение 3-4 недель.
Минусы: высокая стоимость. Для тех, у кого светлые или пушковые волосы, лазерная эпиляция совершенно бесполезна.
Домашняя фото— и лазерная эпиляция
Сейчас бренды представляют все больше гаджетов для домашней эпиляции. Однако их нельзя назвать профессиональными аппаратами, поэтому и эффекта, сравнимого с процедурами в клиниках, ждать не стоит.
Количество процедур для полного удаления волос: аппараты для домашнего использования не имеют большой силы светового потока, поэтому и удалить с их помощью волосы навсегда нельзя.
Плюсы: эти аппараты подходят для тех, кто уже прошел основной курс борьбы с нежелательными волосами в профильном центре и хочет удалить оставшиеся.
Минусы: в глобальном смысле навредить себе с помощью домашнего гаджета сложно, но известны случаи, когда после неграмотного использования появлялась пигментации, возникали ожоги.
Еще варианты эпиляции:
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