Звезды с неудачными бровями: без слез не взглянешь!

Хуже бровей в стиле эмблемы «Макдональдса» , которые Кристина сделала недавно, могут быть только брови-ниточки, которые завещала нам Шурочка из «Служебного романа». Они делают образ певицы неестественным и немного болезненным.

Яркий пример того, как брови могут вогнать в возраст. Прямые, непроработанные брови сделали образ звезды усталым, создали ощущение опущенного века. Лучше бы Дженнифер сходила в броу-бар, а не корректировала брови сама.

В начале нулевых Анджелина еще вела себя эпатажно (в частности целовалась с родным братом на публике), любила томные готические образы. Состояние души отражалось и на макияже.

В данном случае у нас нет претензий к форме самих бровей — они идеальны. Но вот мейкап оставляет желать лучшего. Макияж темно-коричневым карандашом, которым актриса фактически прорисовала брови, сделал лицо агрессивным и злым.

Когда-то признанная красотка Голливуда верила, что брови нельзя трогать, чтобы не нарушать их рост. Да, естественность и сейчас в моде. Но и ее тоже нужно грамотно корректировать.

Джулия в юности — яркий пример того, как брови могут превратить в дурнушку. Они кустистые, бесформенные и совсем не добавляют лоска. Как хорошо, что сейчас Робертс это понимает и доверяет брови профессионалам.

Певица высоко подняла линию бровей, благодаря этому взгляд стал казаться злым, а нос — слишком большим.

На этом фото певице всего 22 года. Но из-за зарослей вместо бровей, да еще выделенных черным контурным карандашом, артистка выглядит не меньше, чем на 40.

Похожий вариант зарослей состарил и Бритни Спирс. Брови «в стиле Брежнева» подчеркнули мешки и морщинки под глазами звезды, сделали взгляд тяжелым.

Кэти Перри

Страшнее слишком густых бровей может быть только их нарочитое отсутствие, как на этом фото у Кэти. Она намеренно закрасила брови тенями или карандашом светлее на несколько тонов. В результате певица стала выглядеть так, будто чем-то болеет.

Яркий пример того, как брови-ниточки могут состарить женщину. Лучше бы Памела не сбривала брови, чтобы потом рисовать их, а просто подкорректировала.

На этом фото Ким в ранней молодости. Она еще не увлеклась пластикой и выглядит как нормальная восточная девушка.

Правда, брови требуют коррекции, чтобы взгляд стал более открытым. На бровях вместо пластики Ким и следовало остановиться.

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