7 причин, по которым ваши волосы выпадают (и как их остановить)

Выпадение волос является частью повседневной жизни, да, это забивает ваш душ, и да, это означает, что вы должны пылесосить каждый день, или ваш ковер превращается в волосатый ковер. Но факт в том, что выпадение волос полностью нормально. В среднем мы теряем около 80 волос в день, если вы начнете терять значительно больше или вы заметили, что они не только выпадают, но и не растут, ну, вот тогда все начинает становиться немного волосатым. И да, с этим надо что-то делать. Дело в том, что когда дело доходит до выпадения волос, существует так много потенциальных триггеров, что может быть очень сложно определить точную причину, по которой ваши волосы выпадают. Лондонский трихолог Анабель Кинглсей объяснила, какие могут быть причины потери волос. Итак, МедикФорум выяснил, почему и как люди теряют волосы. А также, что с этим делать. Во-первых, Анабель объяснила, что выпадение волос — очень распространенная проблема для женщин. Исследования показывают, что по крайней мере 1 из 3 женщин будут страдать от выпадения волос или уменьшения объема волос в какой-то момент своей жизни. Так что, если вы теряете волосы, важно не волноваться, ваша грива будет восстанавливаться. Но вот все, что вам нужно знать. Во-первых, существуют различные типы выпадения волос, генетические и реактивные. Генетика: Есть вероятность, что вы генетически предрасположены к истончению волос, а это означает, что вы можете видеть постепенное уменьшение объема волос. В этих случаях определенные волосяные фолликулы чувствительны к мужским гормонам, и эта чувствительность вызывает постепенное сокращение фолликулов и получение слегка более мелких и более коротких волос с каждым проходящим циклом роста волос. Реактивный: Это означает, что выпадение волос является результатом триггера. Чрезмерное ежедневное выпадение волос (которое известно как телоген-эффлювия) не зависит от наличия генетической предрасположенности, оно возникает в результате внутреннего дисбаланса или расстройства, такого как дефицит питания, тяжелый стресс, диета при дистрии или болезнь. 7 наиболее распространенных триггеров выпадения волос

1. Гормональный дисбаланс

Гормональный дисбаланс может привести ко множеству раздражающих проблем со здоровьем и красотой кожи, от взрослых угрей до увеличения веса. Если ваши гормоны выходят из строя, эффекты будут проявляться по всему телу (и, конечно, это включает в себя ваши волосы).

Гормоны играют огромную роль в регулировании цикла роста волос. Эстрогены (женские гормоны) являются дружественными к волосам и помогают поддерживать волосы в фазе роста в течение оптимального периода времени. Андрогены (мужские гормоны) не очень дружелюбны к волосам и могут сократить цикл роста волос. Избыток андрогенов (которые могут быть вызваны эндокринным расстройством, таким как поликистозный овариальный синдром) может вызывать потерю волос. Если у вас есть генетическая предрасположенность к чувствительности фолликулов, гормональный дисбаланс может влиять на ваши волосы больше, чем на человека, у которого нет предрасположенности.

2. Напряжение

Это не миф, что избыточный стресс может буквально заставлять ваши волосы выпадать. Как это происходит? Ну, это может повысить уровень андрогенов (мужской гормон), что, в свою очередь, может вызвать потерю волос. Стресс может также вызвать проблемы с кожей головы, такие как перхоть, нарушение привычек в еде и беспорядок с пищеварительной системой — все это может отрицательно повлиять на волосы.

3. Дефицит железа / анемия

Одной из наиболее распространенных причин выпадения волос у женщин является дефицит железа. Железо имеет важное значение для производства белка волосяных клеток, без него ваши волосы будут страдать.

4. Гипотиреоз и гипертиреоз

Щитовидная железа помогает регулировать метаболизм организма, контролируя производство белков и использование кислорода. Поэтому любой дисбаланс щитовидной железы может влиять на волосяные фолликулы. Кроме того, если гипотиреоз остается необработанным, это может привести к анемии, которая, как мы только что говорили, может повлиять на волосы.

5. Дефицит витамина В12 Отсутствие витамина B12 может вызывать чувство усталости и недостатка энергии, звучит знакомо? Что ж, веселье не останавливается на достигнутом, это также может отразиться на ваших волосах.

Дефицит витамина В12 часто вызывает потерю волос, так как это может повлиять на здоровье эритроцитов, которые переносят кислород в ваши ткани. Это наиболее распространено среди веганов, так как вы чаще всего получаете B12 через белки животных.

6. Резкая потеря веса

Крутое падение на весах может повлиять на ваши косы. Через 6-12 недель после драматической потери веса, будь то преднамеренное или непреднамеренное, волосы обычно начинают выпадать.

7. Возраст

Если находитесь в менопаузе, изменения в вашем теле также могут повлиять на ваши волосы. Выпадение волос становится более распространенным в процессе менопаузы. Важно понять, что наши волосы стареют, а когда мы становимся старше, волосы естественно становятся более тонкими. Это абсолютно нормальная часть процесса старения. И вот что вы можете сделать, чтобы исправить это: Итак, теперь вы знаете, что вызывает потерю волос, вот как справиться с этим.

Советы по борьбе с выпадением волос

Измените свою диету

1) Ешьте больше белка Волосы сделаны из белка, что делает важным ежедневное потребление богатых белками продуктов. Включите по крайней мере часть белка размером с ладонь на завтрак и обед (примерно 120 г). 2) Сложные углеводы являются существенными Они обеспечивают наши волосы энергией, в которой она нуждается, чтобы расти. Здоровые углеводы (например, свежие фрукты или цельнозерновые крекеры) должны присутствовать в пище. Однако если вы теряете волосы из-за чего-то другого, не из-за диеты, например, из-за стресса или болезни, изменение того, что вы едите, никак не поможет. Начать пить витамины Витамины и витаминные комплексы могут быть очень полезны, но их нужно принимать вместе с здоровой диетой для полной пользы. В комплексах стоит искать следующие ингредиенты: железо, витамин С, витамин B12, витамин D3, медь, цинк, селен и незаменимые аминокислоты, L-лизин и L-метионин. Не волнуйся Потеря волос может вызвать у вас чувство стресса, но невероятно важно понять, насколько распространено женское выпадение волос, и что если вы переживаете сейчас это, вы не одиноки, и вам нечего стесняться. Вы также должны оценить свое общее состояние здоровья, свою диету, а также здоровье головы и состояние растущих волос. Прежде всего, хотя это очень сложно, будьте терпеливы и не отчаивайтесь. Из-за характера цикла роста волос требуется как минимум 6 недель, чтобы стал заметен эффект. Ранее эксперты рассказали, от каких лекарств выпадают волосы.