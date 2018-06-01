Фитнес и гигиена

Правила гигиены

Нахождение в фитес-зале предусматривает соблюдение предписанных правил:

Предварительное протирание выступающих частей тренажера. Ежедневно зал может посетить большое количество человек. Существует риск подхватить какое-либо заболевание. Во избежание этого рекомендовано после занятий вымывать руки с мылом и принимать душ и ни в коем случае не трогать лицо.

Прием душа. Если кожа отличается высокой сухостью, то вода не должна быть горячей, так как высокая температура способствует ее иссушению. Гель для душа или молочко с кокосовым маслом позволит значительно смягчить ее.

Наличие ран или царапин. Если на коже имеются пораженные места, не следует ходить на тренировки, если они не закрыты. Это можно сделать при помощи пластыря во избежание попадания инфекции.

Защита от грибковых инфекций. После душа обязательно насухо вытирать кожу. Спортивное белье должно отлично впитывать влагу.

Натоптыши и натертости. Вот время тренировок рекомендуется смазывать кожу смягчающими лосьонами, что поможет огрубевшим участкам стать приятными на ощупь.

Одежда

Особое внимание стоит обратить на спортивную одежду, обувь и их состояние.

Вещи не должны сжимать или сковывать движения, а соответствовать размеру и росту тренирующегося.

Следует учитывать теплозащитные, гигиенические свойства одежды и тканей, из которых изготовлен костюм. Он должен отвечать требованиям: хорошей воздухопроницаемостью, испараемостью, гигроскопичностью, сминаемостью и другими.

Тепловая защита — основное свойство. Одежда должна обладать теплопроводностью. Не стоит выбирать мех, шерсть и фланель по причине их большой пористости. Одежда из лавсана, нитрона и поливинилхлодирных волокон идеально подходит для тренировок. Наличие воздухопроницаемости позволяет поддерживать тепловой баланс и впитывать влагу с кожными выделениями.

При плохой вентиляции тканей самочувствие может ухудшиться. Поэтому рекомендовано выбирать одежду из трикотажа или толстых шерстяных. Лен и синтетика не подойдут для данного заведения, так как их свойства воздухопроницаемости очень малы. Ткани с водоупорными покрытиями — идеальный вариант.

Наличие паропроницаемости важна как снаружи, так и внутри. На ее свойства влияет толщина ткани и ее пористость. Это две характеристики позволяют сохранять теплообмен в норме.

Большие физические нагрузки предусматривают повышение температуры тела. Если температура окружающей среды также высока, то наличие испаряемости в одежде важно во время тренировок.

Гигроскопичность и водоемкость позволяют не просто удерживать образовавшуюся влагу, но и обеспечивать отличный теплообмен с поглощением пота и влаги. К тканям, обладающим такими свойствами, относят шерсть, трикотаж или натуральные.

Обувь

Во время тренировок особое внимание уделяется и качеству обуви. Наличие комфорта должно быть на первом месте. Если положение стопы будет неправильное, тогда есть вероятность получения травмы.

Внутренняя форма обязана точно подчеркивать форму стопы и облегать ее. Гигиена обуви необходима для поддержания определенного влаготемпературного режима пространства внутри обуви. Размер и полнота ноги предусматривают точное соответствие с действительными.

Уровень гигиеничности обуви считается одной из важных задач, которую следует выполнять не только при выборе кроссовок, предназначенных для спортивного зала. Это убережет от появления грибковых заболеваний, возникновений натоптышей, огрубений кожи ног.

При выборе спортивной обуви необходимо учитывать качество материала. Преимущественно выбор следует останавливать на кроссовках, при изготовлении которых использовались натуральные материалы. Некачественный товар приводит к негативному воздействию на кожу стопы.

Материал, обладающий гигиеническими свойствами, правильно поддерживает тепловой баланс. Если обувь изготовлена из некачественного и ненатурального материала, то это приводит к переохлаждению конечностей под воздействием холода или влаги.

Когда обувь не обладает хорошей вентиляцией, то происходит нарушение, связанное с комфортным состоянием стопы, что ведет к дальнейшему перегреванию всего организма.

Требования, предъявляемые для спортивной обуви отличаются от предъявляемых одежде. Обувь обязана отличаться удобством, легкостью, прочностью, мягкостью и эластичность, водоупорностью, вентилируемостью. Кроссовки должны точно повторять форму стопы и соответствовать погодным условиям, в которых будут использоваться.

Материалы обуви следует выбирать по прочности, воздухопроницаемости, защите от сырости и механических воздействий. Удобная внутренняя структура и малый вес способствуют защите от перегреваний и потливости. Немаловажно наличие амортизирующего покрытия.

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