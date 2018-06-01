«Волос не осталось»: шевелюра Ольги Бузовой утратила свою густоту

Ольга Бузова наконец сняла наращенные локоны, чего так ждали её фанаты. Но, увидев звезду после длительного ношения чужеродных прядей, поклонники разочаровались: её волосы сильно потеряли густоту и объём — их попросту стало очень мало.

Подписчики давно говорили Ольге, чтобы она сняла наращенные волосы. Во-первых, они были уверены, что Бузовой намного лучше с каре, а во-вторых, они не сомневались во вреде наращивания и предвидели последствия. Сняв злополучные пряди, телезвезда продемонстрировала ослабленные и лишенные объема волосы. К слову, до этого она могла похвастаться собственной, пусть и короткой, но густой шевелюрой. Фанаты настоятельно рекомендовали Оле срочно отправиться к стилисту и подлечить поврежденные волосы. На их взгляд, шелковистые пряди — одна из самых важных составляющих женской красоты.

В микроблоге артистки сложно найти фотографии с её испортившимися волосами, но зато из Сторис её Инстаграма шустрые фолловеры успели сделать скриншоты, наглядно демонстрирующие состояние её шевелюры. Конечно, критики в адрес знаменитости посыпалось очень много: недоброжелатели не стали жалеть жертву наращивания, а посмеялись над ней. По их словам, Бузова сама виновата в том, что пришла к такому результату, и теперь ей понадобится много времени и денег для восстановления волос. «Волос совсем не осталось, все слезли вместе с наращенными!» «Да уж, это просто ужасно выглядит, зачем вообще наращивала» «А тебя предупреждали о последствиях.. вот теперь и ходи так..» «Зря, Оля, тебе предстоит много работы над волосами теперь!»

Но Ольге, по всей видимости, вообще все равно, что ей говорят окружающие. Она уже так привыкла к критике, что не боится провоцировать публику на язвительные высказывания. Недавно она появилась на музыкальной премии в нестандартном наряде, вызвавшем эмоциональный всплеск у пользователей рунета.