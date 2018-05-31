Рейтинг: 30 лучших причесок звезд в мае

Met Gala, Каннский кинофестиваль, показы круизных коллекций лучших брендов — май был богат на светские мероприятия, а звезды охотно демонстрировали свои укладки. BeautyHack попросил стилиста Алекса Нагорского прокомментировать 30 звездных причесок и рассказать, как перенести их с красной ковровой дорожки в повседневную жизнь.

Джиджи Хадид

Прическа с прямым пробором требует повышенного внимания к симметрии, так как способна подчеркнуть абсолютно все дефекты — например, если вы нарисовали одну бровь выше другой или стрелки разной длины. Что касается самой прически, то пробор должен быть идеально ровным и либо с совсем минимальным объемом, либо утрированным, как у Джиджи. Промежуточные варианты испортят задуманное.

Воздушные волны в стиле 70-х — ключевой тренд сезона. Но учтите, что здесь все решает прямой пробор, с ним укладка становится более стильной. И не жалейте текстурирующего спрея на волосы — прическа должна быть очень воздушной.

Блейк Лайвли

Вот кому повезло со стилистами — не помню ни одного провального выхода в свет. Что касается Met Gala — прическа подобрана идеально. У Блейк слишком роскошное платье, к ее образу нужно было добавить немного небрежности, поэтому и был выбран такой пучок с украшением в виде нимба. Если у вас тоже запланирован подобный выход в свет в вечернем платье, и вы не хотите перегружать свой образ сложной прической, то такой небрежный пучок — оптимальный вариант.

Джей Ло Та же ситуация: сложное платье — простые волосы. Здесь стилисты выбрали очень интересный вариант — эффект мокрых волос. В сочетании с косым пробором выглядит очень интересно и свежо. Главное, помнить о том, что эффект мокрых волос мы создаем на прикорневой зоне, отступая от корней на десять сантиметров. Концы при этом должны быть сухими, иначе волосы будут казаться грязными. Для того, чтобы повторить такую укладку, потребуется гель или текстурирующий лосьон.

Этот образ, мне кажется, был самым крутым на балу Met Gala — я сразу же влюбился. Естественный макияж, красивый наряд, сдержанная прическа — гладкий низкий пучок на прямой пробор и никакого лишнего объема. Создавая такие укладки, помним про правила симметрии — если вы делаете прямой пробор, внимательнее относитесь к макияжу, потому что он подчеркнет все недостатки. Очень тщательно прорабатывайте все волосы, чтобы не было выбивающихся прядей — эта прическа должна быть идеально гладкой.

Очень классный и современный образ — во многом благодаря оттенку волос «розовый кварц». Серферские локоны, прямой пробор, красивый венок из цветов — очень нежно, современно и по-летнему. Повторить достаточно просто — за таким цветом можно обратиться к стилистам L'Oreal Professionnel. А чтобы создать похожие локоны, накручивайте волосы на плойку в разных направлениях от лица к лицу и фиксируйте текстурирующим спреем.

Эшли Грэм

Образ, в целом, достаточно стильный, но здесь снова важный момент — если мы выбираем симметрию, то все должно быть идеально. Если у вас каре, то волосы должны быть абсолютно гладкими, отутюженными, и не должно быть никаких пушащихся волосков. Укладку Эшли хотелось бы доработать, чтобы она была более гладкой — тогда все смотрелось бы лучше.

Прическа Амаль неоднозначна — для красной ковровой дорожки подойдет, но если захотите повторить советую сделать хвост ниже. При большом объеме сзади не должно быть никаких дополнительных хитросплетений, тогда укладка будет выглядеть стильно и элегантно.

Зендая

Еще один очень крутой образ с Met Gala в стиле Жанны Дарк — ультрасовременнная стрижка, короткая челка, небрежные, смятые волны. Такая прическа подойдет многим молодым девушкам, которые на нее осмелятся. Короткие челки сейчас в тренде, но их, к сожалению, в России обходят стороной, — мало кто готов пойти на такое преображение.

Жамин Сандерс

Сама по себе прическа очень интересная, но отдельно от платья. Ее золотое платье выглядит слишком сложно, но и в прическе все и сразу: и коса, и ленты, и розы, и золотая бечевка. Создавая такие образы, очень важно не переборщить, а если рассматривать прическу для повседневного варианта, то выбирайте очень простую одежду.

Кристен на Каннском фестивале демонстрирует, как из волос средней длины сделать имитацию пикси. Такой вариант, несомненно, имеет место быть, но я бы сделал прическу более растрепанной. Иначе получается очень прилизанно и аккуратно, но для разнообразия — почему бы и нет?

Актриса на Каннском фестивале решила не усложнять образ — это просто вытянутый на брашинг волос в направлении от лица и хороший объем. В целом, прекрасная повседневная укладка — добавьте сухой шампунь в прикорневую зону, нанесите текстурирующий спрей для большего объема, и в путь. Повторить такую дома, мне кажется, смогут все.

Ретро-волны — очень красивая и стильная укладка. Единственное, мне не очень нравится прикорневая зона, выглядит слегка небрежно. То ли стилисты хотели сделать эффект мокрых волос, который здесь был бы не очень уместен, то ли пытались как-то сильно пригладить укладку, но что-то пошло не так.

Очень интересный вариант прически, когда волосы собраны в небрежный пучок, а одна из прядей выпущена наружу и имитирует челку. Подойдет тем девушкам, которые хотят примерить челку, но боятся ее отстригать. Повторить очень легко: наверху собирается хвост, одна из прядей выпускается на лицо и выкладывается как челка, а все остальные волосы небрежно собираются в пучок.

Здесь мы видим классику Голливуда — объемные волны. Очень красиво, стильно и достаточно легко повторить в домашних условиях — вам понадобятся крупная плойка и немного терпения. К этой челке добавьте косой пробор, чтобы происходило смещение объема, волосы с одной стороны уберите за ухо, а остальную часть объемно уложите.

Ирина решила пойти по простому пути — сделать небрежный пучок а-ля «я сама собиралась». Отличая история, когда не хочется перегружать образ, и я очень рад, что мы отходим от слишком замысловатых укладок на красной ковровой дорожке. Мне кажется, что эта прическа, в принципе, из разряда «я так каждый день хожу», а значит, повторить ее сможет любая.

Хейли Болдуин

Хейли Болдуин пошла тем же путем, что и Ирина, и решила тоже не усложнять образ. В ее исполнении мне пучок нравится больше, потому что расположен прямо на макушке, визуально вытягивая лицо, и эти выпущенные пряди добавляют нарочитой небрежности.

Эмбер Херд

Та же история у Эмбер Херд — стилисты выбрали небрежный пучок для того, чтобы сильно не перегружать образ. А я бы там еще и стразы под глазами убрал. Для пучка всегда важна легкая небрежность, чтобы можно было всем говорить: «Было мало времени, опаздывала на красную ковровую дорожку, скрутила волосы в жгут, и все, готово!»

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Очень необычно обыгранная прическа с двумя хвостами напоминает стиль самурая — очень необычное решение, особенно, под вечернее платье. Но я бы ограничился обычным пучком, чтобы укладка выглядела законченной.

Кажется, Каннский фестиваль в этом году был отличной демонстрацией пучков на любой вкус, но у Кейт он низкий, слегка неряшливый. Разбавляет его стилистика black tie, поэтому вместе наряд и прическа выглядят более чем гармонично.

Лена — молодец, демонстрирует прекрасный образ для пляжа или для фотосессии в купалньике. Чтобы сделать такие ломанные серферские локоны, берите текстурирующий спрей — и все готово. Никаких сложностей.

Эмили Ратаковски

Модель примерила очень смелый образ — короткий парик с такой же короткой челкой. Очень современно, стильно и дерзко, но девушкам с круглым лицом я бы такую стрижку не советовал — визуально лицо будет еще круглее из-за того, что короткая челка его «обрежет». Нужно серьезно подходить к пропорциям самой стрижки для того, чтобы не сделать хуже, а девушкам с выразительными чертами лица подойдет. Если решите делать короткую стрижку, то будете самой стильной в этом сезоне.

Оливия Кульпо

У Оливии — актуальный удлиненный боб, абсолютно гладкая, без каких-либо «выкрутасов», укладка. Но здесь опять же нужно обращать внимание на абсолютную симметрию — пробор должен быть идеальным, как под линеечку.

Кьяра Ферраньи

На примере Кьяры Ферраньи можно говорить о том, что с современными укладками важно не перестараться и не превратиться в олд-скул. Если вы накручиваете волосы, то концы оставляйте прямыми для того, чтобы укладка выглядела стильно, как у Кьяры. И не жалейте текстурирующего спрея, чтобы пряди выделялись и были текстурными.

Блейк Лайвли

Актриса вдохновилась стилем 80-х — кудри мелкие и динамичные, но у корней немного прилизанные. Советую добавить больше текстуры и объема, так укладка будет выглядеть более современно. Вообще, при создании подобных образов нужно всегда следить за прикорневым объемом — в 80-е его было очень много.

Лена Перминова

Лена Перминова выглядит стильно всегда — с любой прической, в любой одежде, поэтому это не исключение: бомбер oversize, черное платье — все здорово. Этот высокий хвост только дополняет образ сорванца-подростка.

У этой прически очень классная текстура — динамичная и небрежная. Для того, чтобы повторить укладку, возьмите спрей с морской солью или пудра в лосьоне, чтобы склеить пряди и сделать эффект взбитых небрежных волос.

Наталья Чистякова-Ионова

Певица тоже демонстрирует достаточно простой вариант на каждый день: высокий пучок на макушке и выпущенные пряди у лица. Очень удобная прическа для любого случая, а главное, повторить ее — проще простого.

Равшана сделала ставку на объем — и не прогадала. У актрисы от природы очень красивые густые волосы, и она это всячески подчеркивает. Здесь все просто — объемно уложенные локоны без видимой текстуры и прочих премудростей.

И такая же история с Верой Брежневой — объемно уложенные волосы, убранные от лица. Такая прическа Вере очень идет, а чтобы повторить ее вооружитесь муссом для объема и укладывайте на брашинг от лица.