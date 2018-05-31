Подростка заставили выбирать между уроками и волосами

Школьнику из Великобритании Маколею Уэйду запретили появляться на уроках из-за прически как у футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла . Об этом сообщает Metro.

Уэйд сделал пучок на затылке, в то время как волосы на затылке были коротко подстрижены. Он утверждает, что завязал волосы, чтобы они не падали ему на лицо и не мешали учиться. Однако замдиректора Академии Хэвлок в Гримсби (Havelock Academy, Grimsby) назвал прическу экстремальной и отправил школьника домой. Выпускнику пояснили, что причиной отстранения от занятий стала не длина волос, а то, что волосы были собраны в пучок.

Подросток готовится к сдаче экзаменов на аттестат о среднем образовании (GCSE), но теперь не может посещать уроки по подготовке к выпускным экзаменам. Он переживает, что отстранение от занятий негативно скажется на их результатах.