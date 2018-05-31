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Подростка заставили выбирать между уроками и волосами
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Подростка заставили выбирать между уроками и волосами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Школьнику из Великобритании Маколею Уэйду запретили появляться на уроках из-за прически как у футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает Metro.
Уэйд сделал пучок на затылке, в то время как волосы на затылке были коротко подстрижены. Он утверждает, что завязал волосы, чтобы они не падали ему на лицо и не мешали учиться. Однако замдиректора Академии Хэвлок в Гримсби (Havelock Academy, Grimsby) назвал прическу экстремальной и отправил школьника домой. Выпускнику пояснили, что причиной отстранения от занятий стала не длина волос, а то, что волосы были собраны в пучок.
Подросток готовится к сдаче экзаменов на аттестат о среднем образовании (GCSE), но теперь не может посещать уроки по подготовке к выпускным экзаменам. Он переживает, что отстранение от занятий негативно скажется на их результатах.
Гарет Бэйл неоднократно попадал в список самых стильных футболистов за любовь к собранным в пучок волосам. Telegraph писал, что Бэйл предпочитает такую прическу, чтобы скрыть раннее облысение. Футболист начал отращивать волосы после перехода из «Тоттенхэма» в мадридский «Реал» в 2013 году.
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