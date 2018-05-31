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Невероятные прически Бенни Харлема: таких волос вы еще нигде не видели
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Невероятные прически Бенни Харлема: таких волос вы еще нигде не видели 

PlayboyRussia.com 41 минуту назад
Фото: PlayboyRussia.com
Модель из Нью-Йорка Бенни Харлем вместе с женой и дочерью удивили интернет-сообщество своими пышными прическами, в которых буквально можно потеряться.
Волосы Бенни оказались настолько жесткими и длинными, что он попал в книгу рекордов Гиннеса, как обладатель самого высокого хаера — 52,07 сантиметра.
Действительно, глядя на Бенни, можно подумать, что его волосы являются каким-то очень дорогим произведением искусства. Однако он такой не один. По его стопам идет дочь, которая во многом подражает папе.
Здесь и далее фото @bennyharlem
Не отстает от папы с дочкой и мама, ее прическа смотрится не менее выразительно.
Волосы Бенни выглядят настолько нереально, что он даже примерил на себя образ Джерольда — персонажа из мультфильма «Эй, Арнольд!».
Мужчина часто признается в беседе с изданиями, что ведет инстаграм только ради того, чтобы где-то сохранились семейные фотографии. По его словам, было бы неплохо сделать такой альбом для дочери, чтобы она потом показывала своим друзьям, какой была в том или ином возрасте.
Бенни также подчеркнул, что вся его семья пользуется шампунем собственного производства, состоящим только из натуральных ингредиентов.
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