Невероятные прически Бенни Харлема: таких волос вы еще нигде не видели

Модель из Нью-Йорка Бенни Харлем вместе с женой и дочерью удивили интернет-сообщество своими пышными прическами, в которых буквально можно потеряться.

Волосы Бенни оказались настолько жесткими и длинными, что он попал в книгу рекордов Гиннеса, как обладатель самого высокого хаера — 52,07 сантиметра.

Действительно, глядя на Бенни, можно подумать, что его волосы являются каким-то очень дорогим произведением искусства. Однако он такой не один. По его стопам идет дочь, которая во многом подражает папе.

Здесь и далее фото @bennyharlem

Не отстает от папы с дочкой и мама, ее прическа смотрится не менее выразительно.

Волосы Бенни выглядят настолько нереально, что он даже примерил на себя образ Джерольда — персонажа из мультфильма «Эй, Арнольд!».

Мужчина часто признается в беседе с изданиями, что ведет инстаграм только ради того, чтобы где-то сохранились семейные фотографии. По его словам, было бы неплохо сделать такой альбом для дочери, чтобы она потом показывала своим друзьям, какой была в том или ином возрасте.

Бенни также подчеркнул, что вся его семья пользуется шампунем собственного производства, состоящим только из натуральных ингредиентов.