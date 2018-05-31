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Эксперимент. Как редакторы «Домашнего Очага» цвет волос меняли
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Эксперимент. Как редакторы «Домашнего Очага» цвет волос меняли 

Домашний очаг 2 часа назад
Фото: Домашний очаг
Всем нам время от времени хочется поменять имидж: попробовать новый цвет волос и поэкспериментировать с длиной. Наши героини решили довериться профессиональному стилисту, которому в деле смены имиджа нет равных.
Известный парикмахер, колорист, эксперт L’Or#233;al Paris Евгений Жук рассказал, какими он увидел девушек и что решил изменить.
Наталья Родикова главный редактор журнала «Домашний Очаг»
«Я осветляю волосы почти 30 лет, с подросткового возраста! А недавно поняла, что мне нравятся темные корни, только я не всегда понимаю, что с ними делать. Попросила Евгения: пожалуйста, пусть будет что-то теплое и объемное (для тонких волос!). Результатом очень довольна».
«Я выбрал для Натальи более светлый оттенок, чем у нее был изначально. Осветлил прикорневую зону, но оставил глубину у корней, а на концах создал красивый эффект выгоревших волос. Благодаря этому, переход от темных прядей к светлым стал максимально плавным и подчеркнул объем. За счет темных корней и светлых концов образ получился контрастным: теперь волосы не сливаются с цветом лица, а наоборот, выигрышно его подчеркивают».
Если вы окрашиваете натуральные волосы стойкой краской с 6% перекисью водорода, она осветлит пигмент не больше, чем на 2 тона. Блондинкам важно не забывать про уход после окрашивания. Специальные средства помогут сохранить цвет окрашенных волос и восстановить их структуру.
Наталия Экономцева заместитель главного редактора
«Летом я почти каждый день плаваю в бассейне, и тратить много времени на укладку совсем не хочется. Поэтому я мечтала о легкой и объемной стрижке, которую было бы легко укладывать. Цвет волос хотелось сделать более ярким и насыщенным, но к резким переменам я была не готова. Женя учел все мои пожелания — и цвет, и стрижка получились просто идеальные!»
«У Наташи уже был отличный оттенок, которому я решил придать большую глубину. Кроме этого, я оставил на концах рыжие блики, которые очень красиво подчеркнули цвет глаз Наташи и придали им яркость. Укладку и стрижку я специально сделал немного небрежными, чтобы образ стал более молодежным».
Обладательницам цвета каштан или брюнет рекомендуется учитывать следующий момент. Если вы хотите добиться того же оттенка, как и при прошлом окрашивании, сначала нанесите краску на отросшие корни на 20–25 минут и только потом распределите краситель по длине волос на 10 минут. Если этого не сделать, корни будут заметно светлее, чем длина, которая от окрашивания к окрашиваю накапливает цвет.
Евгения Голобокова редактор рубрики «Семья»
«Честно говоря, я была готова и к короткой стрижке, и к ярким оттенкам — даже синему, например. Но Евгений увидел все иначе, так что некоторое время я прожила романтичной медовой блондинкой. Непривычно!»
«У Евгении натуральные пепельные волосы с высоким процентом седины, которая сильно выделяется и создает серый невыразительный образ. Учитывая цвет кожи и глаз героини, я решил придать ее волосам более светлый оттенок. Жене также подошел бы темный цвет волос, но он обязывает к интенсивному макияжу, иначе лицо станет слишком бледным. Учитывая все это, я сделал ее блондинкой с теплой базой».
Если вы любите часто менять образ, присмотритесь к средствам Colorista, L’Or#233;al Paris, которые называют макияжем для волос. Самые выигрышные цвета для блондинок — персиковые и розовые, брюнеткам подойдут насыщенные яркие цвета. Новые оттенки Colorista — Желтый и Фламинго — идеальный выбор для летнего сезона.
Домашний очаг: последние новости
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