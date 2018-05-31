У Эмили Ратаковски новая прическа! Смотри фото!

В начале мая Эмили Ратаковски (26) выложила в Сеть снимок, на котором у нее ультракороткие волосы — пикси-стрижка. Но, как призналась модель, это был всего лишь парик. А жаль!

И вот сегодня Эмили опять поделилась в Instagram фотографией с новой прической — на этот раз стрижкой боб. «Честно говоря, просто люблю челки», — подписала публикацию Ратаковски.

Скорее всего, это тоже парик. Но кто знает, может, на днях мы все-таки увидим новую реальную стрижку Эмили.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-emili-ratakovski-novaya-pricheska-smotri-foto/