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У Эмили Ратаковски новая прическа! Смотри фото!
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У Эмили Ратаковски новая прическа! Смотри фото! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В начале мая Эмили Ратаковски (26) выложила в Сеть снимок, на котором у нее ультракороткие волосы — пикси-стрижка. Но, как призналась модель, это был всего лишь парик. А жаль!
И вот сегодня Эмили опять поделилась в Instagram фотографией с новой прической — на этот раз стрижкой боб. «Честно говоря, просто люблю челки», — подписала публикацию Ратаковски.
Скорее всего, это тоже парик. Но кто знает, может, на днях мы все-таки увидим новую реальную стрижку Эмили.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-emili-ratakovski-novaya-pricheska-smotri-foto/
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