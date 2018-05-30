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Что такое парабены?
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Что такое парабены? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Парабены — химические соединения, которые часто используются при создании косметики. По сути это недорогой консервант. Чаще всего парабены можно встретить в составе шампуней, гелей для душа, средств для умывания.
В последнее время много говорят о вреде парабенов: в высокой концентрации их обнаружили в раковой опухоли груди. Но связь онкологических заболеваний с применением косметики, имеющей в составе сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты, до сих пор подвергается сомнению. Пока ученые не пришли к единогласному мнению о вреде этих веществ. Впрочем, в некоторых странах Европы некоторые химические соединения уже запрещены к применению. Так, во Франции это изопропил-, изобутил-, пентил— и бензилпарабен.
Существуют натуральные аналоги парабенов. Например, экстракт семян грейпфрута может использоваться в косметической промышленности как консервант, но его применение не настолько эффективно.
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