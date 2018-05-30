Как классно выглядеть этим летом? 10 главных бьюти-тенденций

Пересмотрев кадры с Каннского кинофестиваля и Бала института костюма, а также отчеты с недавних показов, собрали самые повторяющиеся образы и выявили формулу красоты на ближайшие месяцы. Монобровь, «мейк-ап кассирши», прически в диско-стиле и камбэк мелирования — и нет, мы не пошутили!

Монобровь

После осенне-зимнего показа Gucci все стали всерьез говорить о тренде на монобровь. Глянец призывает броу-бары отказаться от выщипывания бровей, а адептов всего новомодного — выбросить пинцет и подписаться на «инстаграм» киприотки Софии Хаджипантели. Ее фотографии убеждают: получить модельный контракт и приглашение на свидание можно и со сросшимися бровями. Главное при этом ухаживать за лицом, придерживаться естественного цвета волос и избегать ярких акцентов в мейк-апе.

No-Makeup Makeup

Уход — это новый вид макияжа: тот, кто делал маски, скрабы и пилинги зимой, может ходить без косметики летом. Ну, или краситься так, чтобы ее совсем не было видно: естественные тени, нюдовые губы, чуть подкрашенные ресницы и нанесенный под глаза хайлайтер. Именно такой мейк-ап мы заметили на показах брендов Louis Vuitton , Calvin Klein и Altuzarra, которые в этом сезоне отказались от жесткого контуринга, стробинга и дрейпинга. И вслед за ними подтянулись шоу-стопперы красных дорожек: теперь возрастные актрисы и супермодели 90-х не прячут мимические морщины под слоями «тональника».

Небрежная укладка

Прическам они тоже не уделяют так много времени, как раньше: голливудские локоны как у Грейс Келли и перфекционистские пучки в стиле Одри Хепберн сменились «домашними» хвостиками и влажными укладками. Вместе с красивыми вечерними платьями, женскими смокингами и блестящими комбинезонами они не выглядят неопрятными, а даже, наоборот, уравновешивают общий образ.

Прически в стиле 80-х 80-е вернулись со всей гаммой стиля: широкополыми шляпами, мешковатыми пальто, джинсовым тотал-луком и ультрасексуальными пиджаками на голое тело. А вместе с ними — крейзи-прически, будто вы наступили на провод от электрогитары или пытаетесь косплеить Синди Лопер Бонни Тайлер . Главные инструменты в этом деле — щетка для начеса, плойка-гофре и много заколок: учимся у Эль Фаннинг, открывшей осенне-зимний показ Miu Miu, и Марион Котийяр, чьи образы после окончания контракта с Dior стали более смелыми и экспериментальными.

Стрелки

Если пару сезонов назад визажисты-стилисты отговаривали нас от стрелок, то теперь уверяют: без них летом не обойтись. Широкие и тонкие, монохромные и цветные, аккуратные и небрежные, они подходят для любого мейк-апа. Вместе с прозрачным блеском стрелки можно «носить» на работу, а, накрасив губы красной помадой, смело идти на вечерний прием.

Яркие растушеванные тени

Если в процессе выведения стрелок, предательски дернулась кисть, можно растушевать карандаш и сделать «щедрый» макияж верхнего века. В этом сезоне он встречается и у кассирши из соседнего продуктового, и у Рианны на красной дорожке Met Gala — главное определиться, с какой одеждой и украшениями его «подавать».

Мелирование

Мечта 2007-го и страшный кошмар 2015-го возвращается: Миучча Прада пролоббировала тренд на мелирование. Из-под шапок моделей на круизном шоу Prada выбивались черное-белые пряди коротких волос. Одного мирового показа достаточно, чтобы все говорили о камбэке забытого тренда, как и гениального стайлинга шапками-ушанками, чтобы все хотели его повторить.

Фиолетовые губы

Оттенок «ultra violet», названный институтом Pantone самым модным цветом этого года, в одежде не прижился: все по-прежнему носят «красный гренадин» и классический черный. Зато в макияже его используют повсеместно: и на показах Недели Высокой моды, и в уроках от бьюти-блогеров. Они учат носить такой цвет помады только вместе с естественным макияжем глаз — иначе рискуете напомнить героиню экранизации сказки «Морозко».

Розовый блонд

Синий-красный-голубой, в которые мы перекрашивались в прошлым летом (и проверяли реакцию петербургской интеллигенции), уступили место розовому блонду. В прошлые годы его «перепробовали» все инфлюэнсеры — от Леди Гаги до Беллы Хадид , а теперь популяризируют модели с показов Alexander Wang и Christian Dior. Необязательно слепо следовать тренду и красить волосы насовсем: можно попробовать смывающийся тоник rose blond и в любой момент сменить его другим другим «цветом настроения».

Логомания на ногтях

Если в большинстве вариантов причесок и макияжей мы видим естественность, то с маникюром все происходит ровно наоборот. Логомания перебралась с футболок и бейсболок в искусство дизайна ногтей, и теперь Balenciaga складывается не из ДНК отца-основателя марки и видения молодного дизайнера, а из букв на десяти накрашенных пальцах. Фото: Shuttertock, Instagram, архивы пресс-служб