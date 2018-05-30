6 способов выглядеть свежей и отдохнувшей

Стресс всегда отображается, в первую очередь, на нашем лице и только потом перетекает в зажатость тела. По словам основательницы компании FaceLove Хайди Фредерик, мы склонны удерживать эмоциональный стресс на нашем лице, особенно в челюсти и висках. В конечном итоге это может привести к появлению болезненных областей и даже обвисанию кожи и ранним морщинам.

Временное расстройство сухожилия нижней челюсти — результат высокого напряжения, сохраняющегося на лице. Чаще всего ему подвержены люди, которые склонны наклонять голову, чтобы заглянуть в свой гаджет.

Чтобы избавиться от заметных проявлений беспокойства, Хайди разработала простые упражнения для снятия стресса лица, и ты можешь освоить их всего за двадцать минут.

1. Подготовься

Прими долгий горячий душ, позволяя давлению воды воздействовать на шею, спину и плечи. После этого легкими движениями вотри специальное масло для массажа в шею и плечи. Надень удобную одежду, распусти волосы, уменьши свет и включи медитативную музыку. Подготовь коврик для йоги, горячее полотенце и кубики льда — или специальный нефритовый валик.

2. Увлажняй

Наноси увлажняющий крем для массажа на лицо направлениями снизу вверх и круговыми движениями наружу, используя небольшое давление.

3. Улучшай приток крови

Находясь в положении стоя на коврике для йоги, сделай глубокий вдох, а затем наклонись вниз, вытягивая руки к стопам. Побудь в этом положении в течение тридцати-шестидесяти секунд или дольше, если сможешь. Этот эффект поможет увеличить прилив крови к мышцам лица, чтобы помочь снять напряжение. Сцепи руки за спиной, и когда делаешь наклон, поднимай их вверх, чтобы раскрыть плечи и вытянуть позвоночник. Вытягивай подбородок настолько, насколько сможешь, растягивая шею и челюсть. Удерживай это положение тридцать секунд и повтори упражнение еще три раза.

4. Скручивайся

Ложись на коврик на спину, сложи руки под голову и подними колени вверх. Попытайся прикоснуться к подбородку коленями, прочувствуй ощущения в пояснице, шее, плечах и затылке. Удерживай это положение тридцать секунд и повтори его еще два-три раза. Осторожно опусти оба колена вправо от себя, поворачивая тело и голову влево так, чтобы левая щека достигла пола. Правой рукой начни массировать область между правой щекой и челюстью. Добавь левый большой палец внутрь рта в правую щеку, массируя внутреннюю часть рта круговыми движениями, а правой старайся оттянуть щеку в направлении к уху. Смени положение скручивания и повтори на другую сторону.

5. Используй акупунктуру

Положи все десять пальцев на обе стороны лица и нажми на челюсть. Медленно подними пальцы вверх к вискам, вдавливая их в височную мышцу — ту, что находится над ушами. Повторяй пять-десять раз. Наклони подбородок к груди, в то же время руками создавая сопротивление. Досчитай до пяти, затем повтори то же самое движение, но уже с открытым ртом. Поставь средний палец на точку чуть выше скул, а большие пальцы — к мышцам челюсти. Удерживай их с легким давлением в течение десяти секунд.

6. Прогревай

Закрой горячим полотенцем лицо. Надави пальцами на брови через полотенце, чтобы не дать пару просачиваться. Когда полотенце остынет — убери его и легкими движениями докоснись до лица кубиком льда, чтобы стимулировать кожу.